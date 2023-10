Tourisme: un bon cru en août avec une hausse de 14% des arrivées

Chaque année, le mois d’août est synonyme d’afflux touristique. Et 2023 n’a pas dérogé à la règle avec des chiffres montrant une dynamique positive du secteur. Selon les dernières statistiques communiquées par l’Observatoire du tourisme, le nombre de voyageurs ayant franchi les postes-frontières du Royaume s’est élevé à 1,5 million, enregistrant une augmentation de 14% en comparaison avec l’année précédente. Les pays leaders en matière de provenance sont la France (+21% vs 2022), l’Espagne (+16%), le Royaume-Uni (+12%), les États-Unis (+23%) et l’Italie (+16%).

Les principaux aéroports du pays, à savoir Marrakech-Ménara, Mohammed V à Casablanca, Agadir Al Massira, et Tanger Ibn Battouta, ont accueilli à eux seuls 42% du total des arrivées, soit 623.000 touristes. Ces infrastructures aéroportuaires ont montré des performances variées, consacrant Tanger Ibn Battouta et Marrakech-Ménara en tête de liste, avec respectivement +24% et +19% par rapport à août 2022, contre +5% pour Mohammed V et +1% pour Agadir Al Massira.

Sur une perspective plus large, les huit premiers mois de 2023 ont vu les arrivées bondir de 49%, avec une mention spéciale pour des marchés comme l’Allemagne (+100%) et l’Espagne (+84%).

La durée de séjour est un indicateur clé de l’attractivité d’une destination. Les établissements classés ont vu une augmentation globale de 11% des nuitées en août 2023. Marrakech, la ville ocre, et Casablanca, la capitale économique, ont été les grandes gagnantes avec une hausse de 22%. Et en extrapolant sur les huit premiers mois de l’année, la croissance est encore plus impressionnante, atteignant 53%. Cette hausse est en grande partie attribuée aux touristes non-résidents avec une augmentation de 87%.

Cependant, malgré cette augmentation du nombre de touristes et de nuitées, les recettes voyages en devises pour le mois d’août 2023 ont vu une baisse de 11% par rapport à 2022, soit un volume de 14,1 milliards de dirhams. Toutefois, le cumul à fin août montre une amélioration de 32,5% par rapport à l’année précédente (71,4 milliards de dirhams).