Étude: la moitié des Marocains font du tourisme national au moins une fois par an

Une enquête réalisée par le cabinet de sondage Sunergia, et intitulée «Les Marocains, le voyage et le tourisme national», révèle que la moitié des Marocains (49%) effectuent un séjour touristique dans une destination locale au moins une fois par an, exclusion faite des visites familiales et des invitations chez des amis. En revanche, ils ne sont qu’un tiers à compter partir en vacances cet été dans une destination nationale.

Parmi les autres résultats, on lit que la quasi-totalité des sondés (99%) voyage en famille ou entre amis, et que 33% des personnes sondées comptent voyager 7 jours, 19% moins de 7 jours, alors que 17% évoquent une durée de 10 jours. Côté finances, la moyenne du budget moyen que les personnes sondées ont déclaré prévoir pour voyager avoisine les 7.600 dirhams.

Lire aussi : Tourisme: les Marocains, véritables moteurs de la bonne dynamique du secteur

En ce qui concerne la typologie de l’hébergement, 66% des sondés choisissent de résider dans des maisons de location, alors que les établissements hôteliers n’arrivent qu’en seconde position, cités par 29% des Marocains. Ce dernier pourcentage varie sensiblement selon les tranches d’âge et les catégories socio-professionnelles (CSP): il plafonne ainsi à 37% pour les sondés âgés de 35 à 44 ans, et à 41% dans les CSP A et B.

On apprend enfin que 88% des Marocains n’ont jamais voyagé à l’étranger, tandis que les 12% restants qui voyagent à l’étranger sont, en toute logique, appartiennent davantage aux CSP A et B (35%).En ce qui concerne la typologie de l’hébergement, 66% des sondés choisissent de résider dans des maisons de location, alors que les hôtels n’arrivent qu’en seconde position, cité par 29% des Marocains. Ce dernier pourcentage varie sensiblement selon les tranches d’âge et les catégories socio-professionnelles: il plafonne ainsi à 37% pour les sondés âgés de 35 à 44 ans, et à 41% dans les catégories socio-professionnelle A et B.

Enfin, on apprend que 88% des Marocains n’ont jamais voyagé à l’étranger, tandis que les 12% restants qui voyagent à l’étranger sont, en toute logique, appartiennent davantage aux catégorie socio-professionnelle A et B (35%).