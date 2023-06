Tourisme: la capacité d’hébergement s’est renforcée de 1.000 lits supplémentaires au premier trimestre 2023

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire.

Dans un contexte sectoriel exceptionnel, marqué par des croissances records depuis le démarrage de l’année 2023, la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) a tenu son Conseil d’administration le jeudi 22 juin, sous la présidence de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire Fatim-Zahra Ammor.

En termes de capacité d’hébergement, plus de 286.000 lits sont aujourd’hui opérationnels, dont 1.000 lits additionnels ouverts durant le premier semestre de 2023, en phase avec les ambitions fixées par la feuille de route 2023-2026 du secteur, indique un communiqué de la tutelle à l’issue du Conseil de la SMIT.

«L’enjeu pour nous est non seulement de ramener des touristes, mais aussi de leur faire vivre des expériences irréprochables et uniques. Nous travaillons sur un écosystème cohérent qui inclut non seulement l’hébergement, mais aussi l’animation et les services, et dans lequel la SMIT jouera un rôle fondamental», a souligné Fatim-Zahra Ammor.

1,5 milliard pour les activités d’animation

Les chantiers prioritaires de la SMIT porteront ainsi sur la mise en place, avec les acteurs concernés, des 9 filières thématiques et 5 filières transverses qui constituent la nouvelle offre touristique du Maroc, tout en renforçant la capacité d’accueil et en favorisant l’investissement dans l’animation à travers des programmes d’accompagnement ciblant les TPME locales.

Plus de 1,5 milliard de dirhams seront mobilisés pour promouvoir les activités d’animation ainsi que les prérequis de développement des différentes filières touristiques, précise le communiqué de la tutelle.

Pour rappel, en mai 2023, le nombre d’arrivées touristiques au Maroc a dépassé, pour la première fois durant un mois de mai, la barre du million de touristes, en augmentation de 55% par rapport à 2019, année de référence. De quoi booster le nombre de touristes arrivés au Maroc durant les cinq premiers mois de l’année, qui atteint les 5,1 millions, en hausse de 20% par rapport à la même période en 2019. Idem côté recettes en devises issues du tourisme, qui se sont chiffrées à un record de 93 milliards de dirhams, soit une hausse de 16% par rapport à 2019.