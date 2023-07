Tourisme: pourquoi tant d’engouement pour les maisons d’hôtes?

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: les maisons d’hôtes enregistraient 62.877 nuitées en mai 2019. Un nombre qui a atteint 116.525 sur la même période en 2023, soit une hausse de 85%. Parallèlement, le taux d’occupation a augmenté de 31% à 46%. Qu’est-ce qui motive cette tendance croissante? Zoubir Bouhout, expert en tourisme, souligne plusieurs facteurs clés.

D’abord, la diversité de ces établissements, qui sont véritablement à l’image du Maroc: riche et varié. Une maison d’hôte peut prendre la forme d’une ancienne demeure, d’un riad, d’un palais, d’une kasbah ou d’une villa. De plus, l’emplacement stratégique de ces types d’hébergement est un autre facteur de leur succès.

«Qu’elles soient nichées au cœur d’une ancienne médina, sur les itinéraires touristiques importants, ou dans des sites de haute valeur touristique, ces guest houses offrent à leurs visiteurs une proximité précieuse avec les centres d’intérêt locaux. Elles leur garantissent ainsi une immersion totale dans le patrimoine marocain», explique Zoubir Bouhout.

L’authenticité et la convivialité sont des facteurs majeurs dans le succès des maisons d’hôtes. Ces établissements apportent une expérience unique aux voyageurs. Il n’est pas rare de voir des hôtes partager des repas avec leurs clients, offrant ainsi une réelle immersion dans la culture et les traditions locales. Pour Zoubir Bouhout, «ces moments partagés, ces échanges authentiques entre hôtes et clients sont l’essence même du concept de la maison d’hôtes. Ils offrent aux voyageurs un aperçu précieux de la vie marocaine, loin des clichés touristiques».

Non seulement elles offrent une intimité inégalée, mais elles sont également perçues comme des entreprises facilement gérables, ajoutant à leur attrait pour les entrepreneurs et investisseurs. Avec une structure plus petite et plus flexible que celle des hôtels traditionnels, elles permettent une gestion plus personnalisée et adaptée aux besoins spécifiques des clients. Cela se traduit par une qualité de service exceptionnelle, qui séduit de plus en plus de voyageurs en quête d’authenticité et de convivialité, fait observer Zoubir Bouhout.

Marrakech a la cote

Plébiscitée par les touristes, Marrakech en particulier s’est dotée de maisons d’hôtes de plus en plus nombreuses. Perçues comme un investissement au retour rapide, elles sont devenues un produit phare des destinations incontournables pour les voyageurs en quête d’expériences authentiques et riches en services variés. Selon Samuel Roure, président de l’association Moroccan Guest Houses, la ville ocre compte près de 1.550 chambres d’hôtes (riads classés).

Samuel Roure n’est pas avare en compliments lorsqu’il évoque l’expérience touristique à Marrakech. Selon le président de l’association Moroccan Guest Houses, la cité ocre offre une expérience unique, caractérisée par un accueil de qualité, une architecture impressionnante et une large gamme de services.

«La première impression du voyageur est souvent marquée par l’accueil», fait remarquer Samuel Roure. D’après lui, l’accueil dans les maisons d’hôtes à Marrakech est exceptionnel et se distingue par sa chaleur. Les hôtes vont souvent au-delà de la simple réception pour aider leurs visiteurs à s’acclimater et à se sentir chez eux. Cette chaleur humaine et ce dévouement créent une atmosphère conviviale qui donne le ton au séjour du voyageur. La beauté architecturale des maisons d’hôtes, un autre atout, ne manque pas de séduire les visiteurs.

Le président de l’association Moroccan Guest Houses met également l’accent sur la diversité des services proposés par ces établissements. En plus de l’hébergement, nombre d’entre eux proposent des services de restauration, des spas, des excursions et des visites guidées. «Il ne s’agit pas seulement de fournir un lieu pour dormir, mais de proposer une expérience complète et enrichissante», précise-t-il.

Le succès des maisons d’hôtes au Maroc ne se dément donc pas. Ces lieux où la tradition rencontre la modernité sont bien plus que de simples lieux d’hébergement. Ils sont le cœur battant de l’expérience touristique marocaine, offrant aux voyageurs la possibilité de se connecter avec l’âme véritable du pays.