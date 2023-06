Tourisme: les nouvelles ambitions de Casablanca

Casablanca voit grand: attirer six millions de touristes à l’horizon 2026. C’est le programme présenté lors de la récente assemblée élective du Conseil régional du tourisme de Casablanca-Settat (CRTCS), indique Les Inspirations Eco ce mardi 27 juin.

«Pour ce faire, Othmane Cherif Alami, président du CRTCS, espère débloquer 10 millions de dirhams par an, soit 7 millions de dirhams de l’ONMT, 2 millions de dirhams du Conseil de la région Casablanca Settat et 1 million de dirhams issu des cotisations des membres», explique-t-on. Près de 70% de ce budget sera dédié à la communication, au marketing et à la publicité.

La contribution estimée des visiteurs des unités d’hébergement classées dans la région s’élève à 15 millions de dirhams pour la taxe de promotion touristique et à 20 millions de dirhams pour la taxe locale de séjour.

«Le tourisme s’est ainsi imposé au premier plan des programmes de développement de la région et de la ville, estime le CRTCS. Selon le conseil, les projets de développement des provinces, des communes, et de la région en faveur du développement touristique -au regard de l’avenir du tourisme dans ce territoire-, ne sont plus à démontrer», indique Les Inspirations Eco.

Le CRTCS rappelle ainsi que le Plan de développement régional (PDR) 2027 prévoit des investissements tels que le grand palais des congrès et le parc d’exposition de Casablanca. D’importants investissements sont aussi prévus pour soutenir les projets de développement du littoral, mais aussi l’écotourisme.

Le plan d’action communal 2023-2028 prévoit aussi 4 à 5 festivals par an, ainsi que la création d’un grand festival de la culture à Casablanca. Egalement prévus: un circuit avec bus touristique, un parc aquatique, un quai de croisières, le très attendu Grand théâtre de Casablanca et l’élaboration de plans provinciaux de développement.

Lors de cette réunion, une mention particulière a été notée concernant l’issue favorable du projet de transformation de la foire de Casablanca en centre de congrès et d’exposition, avec une volonté de la Région et de la Ville de réaliser une ouverture début janvier 2025, au plus tard.