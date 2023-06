Classement des établissements hôteliers: une réforme, et des critiques

«Risque de turbulences, à l’horizon, entre le département du tourisme et les établissements touristiques, si la réforme du classement des établissements touristiques n’est pas gérée avec tact». Le warning est du quotidien Les Inspirations Eco, ce jeudi 15 juin.

En effet, dans un récent Conseil de gouvernement, le projet de décret fixant certaines dispositions de la loi n°80-14 relative au classement des établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique a été examiné. «Cette réforme, qui vise à renforcer le cadre administratif et la qualité des services offerts par les établissements touristiques, suscite des réactions positives de la part des professionnels de l’hôtellerie», indique le quotidien. Mais pas seulement cela.

Cité par Les Inspirations Eco, Nidal Lahlou, vice-président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH), souligne la nécessité de rester vigilant sur certains aspects du décret. Il mentionne spécifiquement les visites et les «clients mystères», qui pourraient être sujets à l’arbitraire, ainsi que l’exclusion des associations professionnelles du processus de classement. «Il est primordial d’assurer leur participation aux commissions de classement. De plus, il convient de souligner l’exception que représente l’obligation d’une autorisation d’exploitation renouvelable tous les cinq ans, qui sera spécifique au secteur de l’hôtellerie avec ces décrets d’application», a-t-il commenté.

En établissant des normes et des critères plus rigoureux, le projet de décret cherche à améliorer l’homogénéité du produit touristique et à répondre aux attentes des voyageurs. Cependant, la surveillance des établissements d’hébergement touristique, y compris les inspections secrètes, doit être réalisée de manière juste et impartiale, en se basant sur des critères de classification clairement définis.

Il est essentiel que les inspecteurs spécialisés désignés par l’autorité gouvernementale chargée du tourisme agissent en toute indépendance et professionnalisme.

«Dans l’ensemble, cette réforme du classement des établissements touristiques constitue une avancée positive pour le secteur de l’hôtellerie. Elle contribuera à renforcer la compétitivité et l’attrait de la destination touristique en garantissant des normes de qualité élevées. Cependant, il est impératif de rester vigilant et de veiller à ce que la mise en œuvre de ces décrets se fasse de manière transparente, équitable et conforme aux besoins du secteur et des voyageurs», explique aussi le quotidien.