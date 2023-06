Agences de voyages: Mohamed Semlali rempile pour un second mandat à la tête de la FNAAVM

Les membres de la FNAAVM lors de l'assemblée générale élective tenue samedi 10 juin et qui a vu Mohamed Semlali (3e à partir de la gauche) être réélu pour un second mandat à la tête de l'organisation.

À l’issue de l’assemblée générale élective de la Fédération nationale des associations des agences de voyages du Maroc (FNAAVM), qui s’est déroulée hier samedi à Marrakech, Mohamed Semlali a été réélu pour un second mandat à la tête de l’organisation, avec 29 voix pour, 3 voix contre et une seule abstention.

Le secteur des agences de voyages fait face à une crise sans précédent depuis plusieurs années. Mais le président réélu de la FNAAVM reste optimiste. Contacté par Le360, Mohamed Semlali explique que son premier mandat a été marqué «par les difficultés inhérentes à la crise générale du secteur, ainsi que par les conséquences de celle-ci qui se font encore sentir aujourd’hui». Quant à son second mandat, il le voit comme «l’opportunité de reconstruire une institution d’une importance capitale, qui joue un rôle essentiel dans l’économie nationale».

Mohamed Semlali affirme que son organisation mettra tout en œuvre pour répondre aux objectifs fixés par la nouvelle feuille de route du tourisme, à savoir atteindre 17,5 millions de touristes d’ici 2026 et 26 millions à l’horizon 2030. Pour y parvenir, il s’engage à porter le poids de ce secteur et à travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes pour que la profession puisse retrouver son apogée et jouer pleinement son rôle.

Ce second mandat, qui s’étendra jusqu’à 2025, sera crucial pour mettre en place les actions nécessaires afin de redynamiser un secteur du tourisme qui a été lourdement sinistré par la pandémie. Pour rappel, de nombreuses entreprises avaient dû fermer boutique et plusieurs acteurs ont souffert des conséquences de la diminution du pouvoir d’achat et des restrictions de voyage.