Les détails de l’assassinat d’un chauffeur de VTC à Témara

La police judiciaire de Skhirate-Témara a déféré, dimanche, trois dangereux criminels devant le procureur général du roi près la cour d’appel de Rabat. Les trois criminels, ayant plusieurs antécédents judiciaires, seront poursuivis pour «constitution d’une bande criminelle spécialisée dans les vols avec violence, enlèvement, séquestration, meurtre avec préméditation et vols de voitures», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du mardi 13 juin.

Cette dangereuse bande criminelle, qui sévissait sur l’axe Kénitra-Skhirat, notamment à Ain Atiq, Harhoura, Rabat et Salé, était à l’origine de la disparition d’un fonctionnaire qui travaillait comme chauffeur VTC (voiture de tourisme avec chauffeur). «La reconstitution du crime ayant eu lieu samedi, sous la supervision des autorités sécuritaires et judiciaires compétentes, a montré les atrocités criminelles de ce dangereux gang», indiquent les sources du quotidien.

Arrestation… pour vol de voiture

Dans les détails, poursuit la même source, «deux individus ont demandé via l’application VTC à la victime de les transporter du quartier Hay Al Fath de Rabat à Harhoura, avant de le surprendre, en l’étranglant par la ceinture de sécurité de la voiture». La résistance du chauffeur n’a pas été concluante devant les coups fatals que lui ont brutalement assénés les deux criminels.

Par la suite, précise la même source, ils ont jeté le cadavre dans une forêt de Sidi Bettache avant de disparaître dans la nature. Quelques jours plus tard, ils ont été arrêtés par la police judiciaire de Témara dans une affaire de vol d’une voiture.

Plusieurs victimes dans la région

Lors de l’enquête, des informations fournies par la DGST indiquaient l’implication des mis en cause, âgés entre 24 et 36 ans, dans le meurtre du chauffeur de VTC et dans d’autres affaires de vol et de violence ciblant les chauffeurs VTC, en plus des pratiques de l’autostop pour agresser des conducteurs.

Après la neutralisation de cette dangereuse bande criminelle, indique le quotidien, plusieurs victimes se sont adressées aux services de sécurité dans la région pour confirmer leurs plaintes. L’enquête, ajoute enfin le quotidien, se poursuit sous la supervision du parquet général compétent en vue d’élucider toutes les circonstances entourant ces crimes et démêler les ramifications de cette bande criminelle.