Capacités litières et animation: où en est le secteur touristique marocain?

Plus de 286.000 lits: c’est le total de la capacité d’hébergement du Maroc, dont 1.000 lits additionnels réalisés durant ce premier semestre de 2023. «Ces chiffres sont en phase avec les ambitions fixées par la feuille de route du tourisme pour la période 2023-2026. C’est ce qui a été révélé, la semaine dernière, lors du conseil d’administration de la Société marocaine d’ingénierie touristique», indique le quotidien Les Inspirations Eco ce lundi 26 juin.

Au cours de cette réunion, Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, a souligné que l’enjeu pour le pays était non seulement de ramener les touristes mais surtout de leur faire vivre des expériences irréprochables et uniques. «Nous travaillons sur un écosystème cohérent qui inclut, en plus de l’hébergement, l’animation et les services, et dans lequel la SMIT jouera un rôle fondamental», a-t-elle insisté.

La SMIT annonce à ce propos qu’elle compte injecter 500 millions de dirhams par an entre 2023 et 2026 pour accompagner le renforcement de l’offre d’animation au niveau des différentes filières. «Dans le passé, le choix d’une destination dépendait des caractéristiques intrinsèques des lieux. Aujourd’hui, les critères ont changé! Ce sont les expériences authentiques, la découverte de nouvelles cultures et l’accès à un ensemble de pratiques sportives et culturelles qui décident de l’attractivité des destinations. C’est ainsi que l’animation a pris place en tant que composante de l’offre touristique», indique la SMIT dans un communiqué repris par le quotidien.

Plusieurs programmes ont été initiés par la Société, tels que le programme M’dinti et ou Qariati, où la diversification de l’expérience touristique a été placée au cœur du développement des différents circuits touristiques.

La SMIT compte ainsi mobiliser plus de 1,5 milliard de dirhams sur les trois années à venir pour accompagner le développement de la composante animation au niveau des différents territoires. Un effet de levier important est attendu.

Selon la Société, il s’agit d’un vecteur de fidélisation des clients car les activités à promouvoir et à appuyer financièrement revêtent une dimension affective susceptible de renforcer la désirabilité de la destination.

C’est aussi un facteur d’incitation à la consommation interne car les clients passeront un temps plus long au niveau de ces différentes destinations. Cette approche requiert la maîtrise du métier de l’ingénierie touristique et nécessite de l’innovation et de la créativité.