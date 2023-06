Voyages: la destination Maroc séduit

En comparant mars 2023 à mars 2022, les expériences de voyage ont connu une croissance de 117,5% en glissement annuel au Maroc, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Se basant sur le rapport Travel Industry Trends 2023 du Mastercard Economics Institute, le quotidien indique que les consommateurs, y compris ceux du Moyen-Orient et de l’Afrique (MENA), profiteront d’un écosystème de voyage plus traditionnel en 2023, donnant la priorité aux voyages d’agrément et en empruntant de nouveaux couloirs dans le monde entier.

Face aux vents contraires de l’économie, la préférence post-pandémique pour les expériences plutôt que les choses et la demande constante de voyages d’agrément façonnent les perspectives pour 2023. Initialement à la traîne par rapport aux voyages d’agrément, les voyages d’affaires ont trouvé leurs marques dans la seconde moitié de 2022, en particulier dans les cultures qui privilégient le retour au bureau. Avec une économie incertaine qui crée des turbulences entre les marchés, la réouverture de la Chine continentale, note le quotidien, ajoutant que la préférence pour les expériences plutôt que pour les choses persiste, et que les voyageurs du monde entier font preuve d’une nouvelle demande pour ce qui est singulier.

Potentiellement influencés par les médias sociaux et le divertissement, les voyageurs atterrissent dans des destinations moins connues à la recherche d’une immersion culturelle. Les dépenses mondiales consacrées aux expériences sont en hausse de 65%, tandis que les dépenses consacrées aux objets sont en hausse de 12% par rapport à 2019, précise-t-on. Soulignons aussi que dans la région MENA, les dépenses axées sur l’expérience augmentent dans certains pays, comme le Maroc. Par ailleurs, les voyages d’agrément et les voyages d’affaires augmentent désormais au même rythme (soit une variation de 42 % en glissement annuel entre 2022 et 2023). Au second semestre 2022-début 2023, les réservations de vols d’affaires ont rattrapé les loisirs dans les régions où la culture du retour au bureau est forte, décrit le rapport.

Aujourd’hui Le Maroc fait également remarquer qu’entre janvier et mars 2023, les réservations de voyages d’agrément aux Émirats arabes unis ont augmenté de 49,5 % par rapport à la même période en 2022, ajoutant que les dépenses de voyage et de divertissement (T&E) des petites entreprises dans la région MENA ont connu une hausse de 49 % en mars 2023 par rapport à mars 2022. La trajectoire ascendante se poursuit de janvier à mars 2023, les dépenses des petites entreprises en matière de frais de voyage et de représentation sont en hausse de 56 %, indique Aujourd’hui Le Maroc.