Taxis: une refonte structurelle du secteur en vue

La problématique des taxis, grands et petits, alimente de nouveau les débats autour des réformes envisagées pour une refonte structurelle du secteur.

Il s’agit notamment de la question de l’octroi des agréments et de leur exploitation, qui devrait être encadrée par des critères professionnels, en vue de mettre un terme aux dysfonctionnements qui perturbent le secteur depuis de nombreuses années.

D’après les sources du quotidien Al Akhbar, qui aborde cette problématique dans son édition du jeudi 25 juin, le ministère de l’Intérieur s’achemine vers une réorganisation du secteur sur de nouvelles bases, notamment professionnelles. Cette initiative du ministère de l’Intérieur, expliquent les mêmes sources, prend en compte les revendications des professionnels, qui ne cessent d’interpeller les pouvoirs publics afin de «revoir les mécanismes des autorisations et des contrats d’exploitation».

Le système actuel, fait remarquer le quotidien, est mis en cause et fortement critiqué par les professionnels en raison du caractère de rente qui régit les autorisations d’exploitation. Cette situation se répercute négativement sur le volet social des professionnels, la qualité des services offerts aux usagers et les dynamiques de mobilité dans le pays.

D’après les mêmes sources, la nouvelle réforme prendra en compte la révision du contrat-type qui officialise, jusqu’à présent, la relation entre le propriétaire de la licence (agrément) et le chauffeur.

Dans ce cadre, indiquent les mêmes sources, les formules actuellement en vigueur céderont la place à une carte électronique sécurisée et centralisée au niveau des préfectures et des provinces afin d’assurer une meilleure traçabilité et un contrôle rigoureux.

Ainsi, le renouvellement de cette carte sera conditionné par plusieurs critères, dont l’exercice effectif de la profession et le strict respect des lois régissant le secteur. Les mêmes sources évoquent également la possibilité de mettre en place un système de pointage professionnel permettant d’évaluer le degré de professionnalisation du chauffeur et d’assurer la traçabilité des opérations, ainsi que d’autres mesures destinées à garantir la modernisation du secteur.