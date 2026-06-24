Les télécoms portés par la fibre et la 5G

Le secteur des télécoms est dynamisé par l’essor rapide de la fibre optique, le déploiement de la 5G et une forte hausse de la consommation de données mobiles.

Selon le dernier rapport de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), «le secteur des télécommunications au Maroc a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires global de 2,89% au premier trimestre 2026 par rapport à la même période de 2025, hors effets de l’inflation», rapporte le quotidien L’Economiste dans son édition du jeudi 25 juin.

À la fin mars 2026, le parc de la téléphonie mobile comptait 57,06 millions de souscriptions, correspondant à un taux de pénétration de 154,93%. Le segment postpayé a progressé de 6,42% sur un an pour atteindre 8,33 millions d’abonnés, tandis que le prépayé s’établissait à 48,73 millions de lignes. Parallèlement, l’usage de la téléphonie mobile est en baisse, avec un trafic sortant de 8,45 milliards de minutes, soit un recul de 18,79%. La consommation moyenne mensuelle est passée à 49 minutes par abonné, tandis que le volume de SMS a diminué de 9,12% pour s’établir à 340 millions d’unités. La portabilité des numéros mobiles a, quant à elle, progressé de 9,42%, dépassant 1,64 million d’opérations.

Le parc Internet global a atteint 41,08 millions d’abonnements, ce qui représente une hausse de 3,05% sur un an et un taux de pénétration de 111,54%. L’Internet mobile représente 38,10 millions d’abonnements, dont 33,07 millions d’utilisateurs de la 4G et 3,22 millions d’utilisateurs de la 5G, ces derniers étant desservis par environ 8.400 stations de base couvrant 44 % de la population. «La consommation moyenne de données par client a augmenté de 48 % pour atteindre 60 Go par mois», note L’Economiste.

Pour le segment fixe, le parc global, incluant les Box 4G et 5G, s’élève à 4,60 millions d’abonnements, portant le taux de pénétration au sein des ménages à 42,33%. Hors boîtiers cellulaires, le parc fixe se situe à 3,262 millions de lignes, en hausse de 5,05%. La fibre optique (FTTH) enregistre une croissance de 32,68% sur un an, avec près de 1,5 million d’abonnements, dont environ 60% offrent un débit supérieur à 50 Mb/s. Le réseau cuivre (ADSL) totalise 1,4 million d’accès, et le dégroupage représente près de 53% de ce sous-ensemble. À l’inverse des services de données, le trafic vocal fixe a chuté de 13,94% pour s’établir à 386 millions de minutes, avec une moyenne de 40 minutes mensuelles par abonné.

Dans le segment professionnel, l’observatoire «Data Entreprises» de l’ANRT signale un recul annuel de 4,80% des abonnements aux liaisons de données destinées aux entreprises, dénombrant 36.571 connexions, composées presque exclusivement de liaisons nationales.

Enfin, sur le volet numérique, le parc des noms de domaine internet se terminant par l’extension «.ma» a progressé de 8,1% sur un an pour avoisiner les 136.000 enregistrements, avec 10.302 nouvelles créations comptabilisées au cours du premier trimestre 2026.