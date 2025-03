Télécoms: l’ANRT impose le partage des réseaux de fibre optique entre opérateurs

C’est une petite révolution: désormais, un opérateur télécom peut proposer un service de connexion Internet par fibre optique sans disposer de son propre réseau dans un quartier. Une décision clé de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), datée du 4 mars, oblige les trois opérateurs à mutualiser leurs infrastructures existantes et futures.

L’ANRT a pris cette décision pour éviter les erreurs passées liées au partage du réseau cuivre (ADSL) et accélérer le déploiement de la fibre optique au Maroc. Objectif: garantir une concurrence plus saine, une meilleure couverture en fibre optique et une réduction progressive des prix.

Ainsi, chaque opérateur pourra jouer deux rôles distincts. Il peut dans un premier cas de figure être un opérateur d’infrastructure (OI), soit le propriétaire du réseau. Partant, il aura l’obligation de le louer aux autres opérateurs. Il peut également, dans un deuxième schéma, être un opérateur commercial (OC) et aura donc la possibilité d’«emprunter» l’infrastructure d’un autre acteur, afin de proposer des offres à ses clients. Dans les deux cas, l’opérateur d’infrastructure devra garantir un accès sans discrimination et publier ses tarifs, y compris pour les services après-vente.

Baisse des tarifs en vue

En plus de démocratiser et d’accélérer le déploiement de la fibre, en mettant fin à la domination de l’opérateur historique, Maroc Telecom, cette mesure offre de nombreux autres avantages. Ainsi, un opérateur pourra offrir la fibre même s’il n’a pas de réseau propre dans une ville, simplement en louant celui d’un concurrent.

Lire aussi : Fibre optique, 5G… Opération séduction du Maroc à Helsinki

Pour les usagers, changer d’opérateur sera plus simple, car l’ensemble du réseau sera accessible à tous les opérateurs. Si des tarifs de gros uniformes ont été fixés, des baisses de prix sont attendues avec l’extension du réseau.

Cette mutualisation vise également à optimiser les investissements (20 milliards de dirhams prévus) et à préparer le terrain pour la 5G, qui doit reposer sur un réseau de fibre optique robuste. L’ANRT veut aussi accélérer la stratégie Maroc Digital 2030, avec pour objectif 5,6 millions de foyers éligibles à la fibre d’ici 2030, contre seulement 1,5 million en 2022.

Premier effet de cette mesure: Inwi a déjà ouvert son réseau FTTH (Fiber to the home, ou Fibre optique jusqu’au domicile) à la concurrence dès le 13 mars. Les deux autres opérateurs devraient rapidement lui emboîter le pas.