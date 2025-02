Maroc Telecom: Abdeslam Ahizoune limogé, Mohamed Benchaâboune pressenti pour le remplacer

L’information a été rapportée en primeur par nos confrères d’Al Ousboue: le conseil de surveillance de Maroc Telecom (Itissalat Al-Maghrib, IAM) a mis fin au mandat de Abdeslam Ahizoune à la présidence de son directoire. Attendue depuis plusieurs mois, cette décision intervient alors qu’IAM est embourbé dans une série de conflits coûteux, ayant entraîné des pertes colossales, dont l’opérateur historique aurait pu se passer.

Personnage clivant du paysage entrepreneurial marocain, Abdeslam Ahizoune laisse derrière lui un bilan mitigé, marqué par la récurrence de pratiques anticoncurrentielles. Jusqu’à son départ, l’homme a persisté dans son comportement dommageable à la fois à l’image et aux finances de l’opérateur historique comme à la croissance du secteur des télécoms au Maroc.

Mohamed Benchaâboune pressenti

Selon nos informations, c’est Mohamed Benchaâboune, actuel directeur général du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, qui est pressenti pour succéder à Abdeslam Ahizoune à la présidence du directoire de Maroc Telecom. Un choix judicieux au regard des nombreuses qualités de l’ancien ministre de l’Économie et des Finances, connu pour être un homme de dialogue, de consensus et surtout un constructeur porté sur l’innovation.

Le très long règne -26 ans- d’Ahizoune à la tête de Maroc Telecom a été dominé par la défense désespérée d’une situation de monopole et des infractions à la pelle, sanctionnées par le régulateur. Son limogeage ouvre la voie à une période de croissance pour Maroc Telecom et une concurrence loyale avec les deux autres opérateurs.

À l’heure où le Maroc s’apprête à accueillir de grands rendez-vous continentaux et mondiaux, il était temps que le secteur des télécoms se tourne vers un avenir radieux pour les Marocains et tourne la page des guerres et des magouilles qui ont ralenti considérablement l’essor des télécoms et des nouvelles technologies au Royaume.