Qui est Mohamed Benchaâboun, nouvel homme fort de Maroc Telecom?

Mohamed Benchaâboun, 63 ans, devrait quitter son poste de directeur général du Fonds Mohammed VI pour l’investissement pour rejoindre la présidence du conseil d’administration de Maroc Telecom, deuxième plus grosse capitalisation cotée à la Bourse de Casablanca. Sa nomination tombe à point nommé. Elle ravive l’espoir de mettre l’entreprise sur de bons rails. Car sous Ahizoune, fervent défenseur du monopole, l’opérateur historique s’est vu infliger des amendes record pour avoir enfreint, à plusieurs reprises, les règles de la concurrence.

Mohamed Benchaâboun connaît bien la boîte puisqu’il a officié pendant 54 mois en tant que régulateur en chef du secteur des télécoms au Maroc. En tant que ministre de l’Économie et des Finances (2018-2021), il gardait un œil attentif sur l’évolution de Maroc Telecom, dans laquelle l’État détenait encore une part de 30% (ramenée à 22% suite à la cession de 8% du capital en 2019).

Benchaâboun est donc bien placé pour ouvrir une nouvelle page et bâtir une relation saine et équilibrée entre l’opérateur historique et les autres acteurs de l’écosystème des télécoms au Maroc. Grand commis de l’État, Benchaâboun saura aussi trouver le juste équilibre entre la volonté légitime de maximiser les dividendes et la nécessité de rattraper le retard technologique en réduisant le fossé numérique entre les territoires.

Diplômé de l’École nationale supérieure des télécommunications de Paris, Mohamed Benchaâboun avait été nommé par le Roi, en septembre 2003, directeur général de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), une mission qu’il a menée jusqu’en février 2008, quand il a été nommé, toujours par le Souverain, président-directeur général de la Banque centrale populaire (BCP).

Il avait auparavant occupé plusieurs postes de responsabilité, dont celui de la direction industrielle du groupe Alcatel Alsthom au Maroc.

Membre actif de plusieurs associations et institutions, il a notamment été le président de la Confédération internationale des Banques populaires de 2012 à 2015, et le président de Fratel, le réseau francophone de la régulation des télécommunications, de 2005 à 2006.

Il est également membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et membre des Conseils de la Fondation Mohammed V pour la solidarité et de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.

En avril 2010, Mohamed Benchaâboun a été décoré par le Roi du Ouissam Al-Arch de l’ordre de Chevalier.