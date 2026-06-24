Exportations: le Maroc porte ses échanges africains à 9,5 milliards de dollars en 2025

L’intégration économique du Maroc au continent africain franchit un nouveau palier. Selon le rapport African Trade Heatmaps 2026 publié par Afreximbank, les échanges commerciaux du Royaume avec les pays africains ont atteint 9,5 milliards de dollars en 2025, illustrant une montée en puissance progressive des relations économiques Sud-Sud.

Cette évolution intervient dans un contexte où la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) cherche à renforcer les flux intra-africains, encore modestes à l’échelle du continent. Le document souligne que les échanges africains demeurent fortement concentrés autour de quelques économies régionales disposant d’une base industrielle plus diversifiée et de meilleures connexions logistiques. Le Maroc figure désormais parmi ces pôles structurants, aux côtés de l’Afrique du Sud, de l’Égypte, du Nigeria, du Kenya ou encore de la Côte d’Ivoire.

Cette position traduit une transformation plus profonde du modèle économique marocain. Contrairement à de nombreuses économies africaines encore dépendantes des hydrocarbures ou des matières premières, le Royaume s’appuie de plus en plus sur des exportations à plus forte valeur ajoutée, capables de répondre à la demande croissante des marchés africains.

La progression des échanges africains ne remet toutefois pas en cause la structure globale du commerce extérieur marocain. D’après cette étude, les principaux partenaires commerciaux du Royaume restent la France, avec 33,16 milliards de dollars d’échanges, l’Espagne avec 30,15 milliards et la Chine avec 15,66 milliards de dollars en 2025. Ces chiffres illustrent un double ancrage stratégique.

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Le Maroc continue de tirer profit de son intégration aux chaînes industrielles européennes tout en développant progressivement sa présence sur les marchés africains. Cette configuration lui confère une position particulière sur le continent, à l’intersection des flux commerciaux euro-méditerranéens et africains.

Le rapport souligne que la concentration du commerce africain autour d’un nombre limité de partenaires expose encore les économies du continent aux chocs extérieurs et aux fluctuations de la demande mondiale. Pour le Maroc, l’élargissement des débouchés africains constitue ainsi un levier de diversification économique autant qu’un instrument de résilience.

L’industrie marocaine comme principal moteur

La singularité marocaine apparaît plus nettement encore dans la structure de ses exportations. Selon le rapport, le Maroc fait partie du cercle restreint des économies africaines dont les exportations manufacturières occupent une place significative, aux côtés de l’Égypte, de l’Afrique du Sud, de la Tunisie, de l’Eswatini, du Lesotho et de Maurice.

Cette caractéristique tranche avec la réalité dominante du commerce africain où les exportations du continent restent largement concentrées sur les produits agricoles, les hydrocarbures et les ressources minières.

Le positionnement marocain repose davantage sur les secteurs industriels, notamment les équipements de transport, l’automobile, la chimie ou certaines productions manufacturières. Même si les catégories technologiques les plus avancées demeurent encore limitées à l’échelle continentale, les auteurs estiment que le développement des activités industrielles constitue l’un des principaux facteurs de différenciation entre les économies africaines.

Cette orientation permet au Royaume d’exporter davantage de valeur que de simples volumes. Elle favorise également une meilleure insertion dans les chaînes de valeur régionales, objectif central de la ZLECAf.

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Le rapport met également en lumière l’importance croissante des échanges entre l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest. Les flux commerciaux entre ces deux sous-régions représentent 19,3% des échanges interrégionaux recensés sur le continent, l’un des corridors les plus dynamiques identifiés par Afreximbank.

Cette configuration correspond largement à la stratégie économique marocaine déployée depuis plus d’une décennie. Banques, assurances, télécommunications, BTP, industrie pharmaceutique et agroalimentaire ont progressivement renforcé leur présence en Afrique de l’Ouest, créant un environnement favorable à l’expansion des échanges commerciaux.

La proximité géographique, les liens financiers croissants et les investissements directs réalisés par les groupes marocains contribuent à consolider cette dynamique. Le commerce devient ainsi le prolongement d’une intégration économique plus large qui associe investissement, services et implantation industrielle.

L’intégration continentale encore inachevée

Malgré ces avancées, le rapport rappelle que le commerce intra-africain reste confronté à d’importantes contraintes structurelles. Les auteurs soulignent la persistance des déficits logistiques, des coûts de transport élevés, des barrières non tarifaires et des insuffisances de connectivité entre plusieurs régions du continent.

Cette réalité freine l’émergence de véritables chaînes de valeur africaines et limite le potentiel de croissance des échanges. Le document insiste sur la nécessité de renforcer les infrastructures commerciales, les corridors de transport et l’efficacité douanière afin de réduire les coûts de transaction et fluidifier les flux régionaux.

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Pour le Maroc, l’enjeu consiste désormais à transformer sa présence économique en avantage commercial durable. L’augmentation des échanges avec l’Afrique devra s’accompagner d’un approfondissement des partenariats industriels et logistiques afin de consolider sa position de plateforme régionale.

La progression des échanges africains à 9,5 milliards de dollars confirme que la stratégie de diversification géographique engagée par le Maroc produit des résultats tangibles. Le rapport d’Afreximbank montre qu’au sein d’un continent encore marqué par la dépendance aux matières premières, le Royaume se distingue par une structure commerciale davantage orientée vers l’industrie et la transformation.