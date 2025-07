À quoi ressembleront les télécoms de demain?

À travers des partenariats stratégiques inédits et une régulation favorisant la mutualisation des infrastructures, Maroc Telecom, inwi et Orange Maroc s’engagent à accélérer le déploiement de la fibre optique et de la 5G. . AFP or licensors

Le secteur des télécommunications marocain, pilier incontournable de l’économie numérique nationale, est en pleine transformation. Face à des défis majeurs tels que la saturation des réseaux urbains, les inégalités d’accès en zones rurales et la montée en puissance des usages numériques, les trois principaux opérateurs (Maroc Telecom, inwi et Orange Maroc) redéfinissent leurs stratégies pour répondre aux exigences d’un marché en rapide évolution, écrit le magazine Finances News Hebdo dans une analyse dédiée.

Depuis l’ouverture du marché à la concurrence au début des années 2000, Maroc Telecom, héritier de l’opérateur historique, côtoie inwi et Orange Maroc dans la structuration de l’offre mobile, fibre optique et services digitaux à destination des particuliers et des entreprises. Malgré cette présence forte, le secteur doit composer avec une demande croissante en connectivité très haut débit, des réseaux urbains saturés et un accès limité dans les zones rurales, où le taux de pénétration d’Internet ne dépasse pas 60%, contre plus de 95% dans les grandes agglomérations.

Par ailleurs, les investissements nécessaires au déploiement de la fibre optique et des réseaux 5G se chiffrent en milliards de dirhams, imposant aux opérateurs de repenser leur modèle économique traditionnel fondé sur des infrastructures propres et redondantes.

Pour répondre à ces enjeux, Maroc Telecom et inwi ont annoncé en mars 2025 un partenariat stratégique inédit, matérialisé par la création de deux coentreprises: FiberCo et TowerCo. La première vise à déployer un réseau fibre optique massif, avec pour objectif de raccorder un million de foyers en deux ans, puis trois millions en cinq ans. La seconde se concentre sur la construction et l’exploitation de plus de 6 000 sites 5G sur dix ans, favorisant une couverture dense, notamment en milieu urbain.

Cette alliance, validée par l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) en juin 2025, s’inscrit dans un cadre réglementaire encourageant le partage d’infrastructures passives (câbles, pylônes, fibres) afin de réduire les coûts, limiter la duplication et accélérer la couverture nationale, notamment dans les zones rurales moins rentables.

En parallèle, Orange Maroc a renforcé en juin 2025 son partenariat avec le géant suédois Ericsson pour moderniser ses infrastructures réseau. Ce projet intègre des technologies avancées comme le dual mode 5G Core et la Cloud Native Infrastructure, visant à améliorer la capacité, la flexibilité et la résilience du réseau. Orange prévoit aussi de déployer des solutions pour améliorer les services VoLTE, l’accès fixe sans fil et la connectivité industrielle, tout en automatisant la gestion de son infrastructure cloud. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale Maroc Digital 2030, affirmant l’engagement de l’opérateur à accompagner la transformation digitale du Royaume.

Cité par Finances News, Yassir Benabdeljalil, expert en télécoms, souligne: «la mutualisation est un levier indispensable pour accélérer la montée en débit et améliorer la couverture dans les zones reculées. Cela crée un écosystème plus efficace et plus équitable pour tous les acteurs».

L’ANRT a intensifié le contrôle de la qualité de service. Le lancement commercial de la 5G est prévu en novembre 2025, en amont de la Coupe d’Afrique des Nations, événement attendu comme un accélérateur du déploiement. Sur le fixe, le nombre de lignes fibre jusqu’au domicile (FTTH) a augmenté de 22,7% entre mars 2024 et mars 2025, atteignant 1,13 million d’abonnés, preuve d’une adoption croissante du très haut débit.

Parallèlement, l’ANRT soutient le développement de réseaux neutres gérés par des tiers indépendants, afin de garantir un accès équitable aux infrastructures et d’encourager l’entrée de nouveaux opérateurs, notamment les opérateurs mobiles virtuels (MVNO), qui représentent déjà 10% du marché en 2025.

La mutualisation des infrastructures a permis d’économiser plus de 2 milliards de dirhams entre 2023 et 2025, en limitant les investissements redondants. Cette efficacité économique pourrait, à terme, se traduire par une baisse des prix pour les utilisateurs, dont le panier moyen mensuel data fixe et mobile est aujourd’hui d’environ 120 dirhams. Les consommateurs, notamment ceux des zones non encore couvertes, bénéficieront d’un accès plus rapide à la fibre et à la 5G, ainsi que d’une meilleure qualité de service, sans changement dans leur opérateur commercial.

Malgré ces avancées, la fracture numérique persiste, notamment dans les zones rurales isolées. Pour y remédier, l’ANRT et les opérateurs investissent dans des solutions complémentaires, comme les réseaux neutres et les technologies satellitaires. Le secteur des télécommunications entre ainsi dans une nouvelle ère, où la mutualisation, l’innovation technologique et une régulation intelligente apparaissent comme les clés d’un développement numérique inclusif, capable de préparer le Maroc aux défis de la digitalisation et de renforcer sa compétitivité dans l’économie mondiale.