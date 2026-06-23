Politique

Gaza: les premiers éléments des FAR rejoignent la force internationale de stabilisation

Les premiers éléments des FAR sont arrivés à Gaza.

Les premiers éléments des FAR sont arrivés à Gaza. Intégrés à la Force internationale de stabilisation (FIS), ils figurent parmi les tout premiers contingents étrangers à prendre leurs quartiers sur place. Une réactivité saluée par le Conseil de Paix qui estime que leur action renforcera directement les efforts humanitaires sur place.

Par La Rédaction
Le 23/06/2026 à 17h54

Un premier détachement d’officiers militaires marocains vient de prendre ses quartiers au sein du dispositif de la Force internationale de stabilisation (FIS).

Sur X, le compte officiel du Conseil de Paix a salué le déploiement des FAR en indiquant que pour l’ISF, leur présence «renforce l’effort international pour soutenir le peuple de Gaza».

Cette projection des FAR concrétise les récentes révélations de la presse internationale. Le quotidien israélien Ynet rapportait que le Maroc figurait aux côtés du Kosovo, du Kazakhstan et de l’Albanie parmi les quatre premières nations dont des officiers commençaient à gagner la région ou devaient y arriver incessamment dans le cadre de la FIS. De son côté, The Jerusalem Post a confirmé qu’un groupe restreint d’officiers de planification des FAR s’était déjà rendu sur place pour participer aux discussions stratégiques sur l’avenir de cette force.

Si le calendrier global de déploiement reste à préciser, les rapports de la mi-janvier indiquaient déjà que le Maroc et l’Indonésie étaient pressentis pour fournir les deux contingents les plus importants de cette mission de paix.

Ce déploiement des FAR traduit sur le terrain les déclarations faites par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lors de la réunion inaugurale du Conseil de Paix à Washington. Le chef de la diplomatie y avait détaillé la contribution du Royaume, affirmant que le Maroc était prêt à déployer des agents de police, à former les policiers de Gaza et à intégrer des officiers supérieurs au sein du commandement militaire conjoint de la force de stabilisation.

Lors de cette rencontre parrainée par le président américain Donald Trump, Nasser Bourita a également réaffirmé le plein soutien du roi Mohammed VI à ce plan de reconstruction et de stabilisation de la bande palestinienne.

Sur très hautes instructions royales, le Maroc s’est engagé à appuyer le Conseil de Paix non seulement dans le domaine de la sécurité, mais aussi dans ceux de la santé et de la promotion de la coexistence. Pour la diplomatie marocaine, la stabilisation de Gaza doit servir de levier pour relancer un véritable processus de paix fondé sur la solution à deux États.

Par La Rédaction
Le 23/06/2026 à 17h54
#FAR#GAZA#Board of Peace

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