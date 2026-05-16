Politique

La princesse Lalla Meryem préside le conseil d’administration des Œuvres sociales des FAR

La princesse Lalla Meryem, présidente des Œuvres sociales des Forces armées royales.

En exécution des hautes instructions du Roi, Chef suprême et Chef d’État-major général des Forces armées royales (FAR), la princesse Lalla Meryem, présidente des Œuvres sociales des FAR, a présidé, samedi au siège de l’État-Major général des FAR, le conseil d’administration des Œuvres sociales des FAR.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/05/2026 à 11h17

À son arrivée à l’État-Major, la princesse Lalla Meryem a été accueillie par le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR, commandant la zone Sud et président délégué du conseil d’administration des Œuvres sociales des FAR, avant de passer en revue un détachement du Bataillon du Quartier général des FAR. Son Altesse Royale a, par la suite, été saluée par les membres du conseil d’administration des Œuvres sociales des FAR, indique un communiqué de l’État-Major Général des FAR.

Ont pris part à ce conseil, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’administration de la Défense nationale, le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, le général de corps d’armée, commandant la Gendarmerie royale et les membres du Conseil d’administration des Oeuvres sociales des FAR.

Lors de la réunion, le général de brigade, chef de la direction générale des services sociaux, a rendu compte du bilan des différentes prestations assurées au titre de l’année écoulée au profit des bénéficiaires des œuvres sociales des FAR et a exposé le plan d’action pour l’année 2027.

La tenue de façon régulière des travaux du conseil d’administration, sous la présidence effective de la princesse Lalla Meryem, illustre la haute sollicitude dont le Roi entoure les membres des FAR et leurs familles, conclut le communiqué.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/05/2026 à 11h17
#Maroc#Lalla Meryem#FAR

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