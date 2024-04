La princesse Lalla Meryem préside le Conseil d’administration des œuvres sociales des FAR

À son arrivée à l’état-major, la Princesse a été accueillie par le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR, commandant la Zone Sud et président délégué du Conseil d’administration des œuvres sociales des FAR, avant de passer en revue un détachement du Bataillon du quartier général des FAR. La Princesse a, par la suite, été saluée par les membres du Conseil d’administration des œuvres sociales des FAR, indique un communiqué de l’état-major général des FAR.

Ont pris part à ce conseil, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’administration de la Défense nationale, le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud, le général de corps d’armée, commandant la Gendarmerie royale, et les membres du Conseil d’administration des œuvres sociales des FAR.

Lors de la réunion, le colonel-major, chef de la Direction générale des services sociaux, a rendu compte du bilan des différentes prestations assurées au titre de l’année écoulée, au profit des bénéficiaires des Œuvres sociales des FAR, notamment des actions de soutien aux opérations de maintien de la paix, du pèlerinage et de la participation à l’opération «Marhaba» pour l’accueil des Marocains résidant à l’étranger (MRE).

Lire aussi : Sur très haute instruction royale, les princesses Lalla Meryem, Lalla Asmae et Lalla Hasnaa reçues à l’Elysée

Ce plan d’action a concerné également des prestations médico-sociales pour le soutien et l’accompagnement des personnes en situation de handicap et les parents d’enfants autistes, ainsi que les mesures de solidarité et de secours prises pour soutenir les victimes du séisme d’Al Haouz.

Le conseil a procédé à l’examen du rapport moral et financier, ainsi que du plan d’action pour les années 2024-2026, avant d’approuver le budget nécessaire à son exécution.