Cérémonie au siège de l’état-major général des Forces armées royales à l’occasion du 70ème anniversaire des FAR

Lors de la célébration du 70ème anniversaire des FAR au siège du Bataillon du QG relevant de l’état-major général des FAR, le 14 mai à Rabat.

Présidée par le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud, la cérémonie a été marquée par le salut des couleurs nationales et la lecture de l’ordre du jour adressé par le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’état-major général des FAR, aux officiers, officiers du rang et militaires du rang.

Dans cet ordre du jour, le Souverain a souligné que la célébration du 70ème anniversaire des FAR est «une occasion qui revêt une signification profonde dans l’histoire de notre pays, et représente une épopée nationale à travers laquelle Nous nous remémorons, avec fierté et considération, l’évolution de cette solide institution nationale ainsi que les actions louables et les énormes sacrifices qu’elle ne cesse de consentir pour que le Maroc demeure un pays sûr, préservant son intégrité territoriale».

Lire aussi : 70ème anniversaire de la création des FAR: le Roi adresse un ordre du jour aux Forces armées royales

Le Roi s’est félicité «des réalisations accomplies durant la précédente période, tout en soulignant la nécessité de continuer à œuvrer pour promouvoir Nos Forces Armées et les développer davantage afin qu’elles accompagnent constamment les mutations profondes que connaît le monde».

À cette occasion, plusieurs officiers, officiers du rang et militaires du rang ont été décorés de Wissams qui leur ont été décernés par le Roi, chef suprême et chef d’état-major général des FAR.

Cette cérémonie a été marquée également par l’organisation d’un défilé militaire auquel ont pris part différents détachements du Bataillon du quartier général relevant de l’état-major général des FAR.