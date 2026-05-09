Politique

L’Inspecteur Général des FAR s’entretient avec le Commandant de l’AFRICOM

De gauche à droite: le général de corps d’armée Mohammed Berrid et le général d’armée Dagvin Anderson, commandant du Commandement américain pour l’Afrique «AFRICOM», le jeudi 7 mai 2026 à Agadir.

Par M'hand Oubarka
Le 09/05/2026 à 14h32

VidéoSur hautes instructions du Roi, Chef suprême et Chef d’état-major général des Forces armées royales (FAR), le général de corps d’armée Mohammed Berrid, Inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, s’est entretenu, jeudi, au niveau de l’état-major de la zone Sud, avec le général d’armée Dagvin Anderson, commandant du Commandement américain pour l’Afrique «AFRICOM», en visite au Royaume du Maroc, dans le cadre de la 22ème édition de l’exercice African Lion.

Lors de cette entrevue, les deux responsables ont abordé les différents volets de la coopération militaire bilatérale, notamment les entraînements opérationnels. L’organisation conjointe de l’exercice «African Lion», tenue chaque année depuis 2004, témoigne de la dynamique de cette coopération militaire multiforme, indique un communiqué de l’état-Major général des FAR.

A cette occasion, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, et le Général de Brigade Mohsine Bensdira, Chef du 3ème Bureau de l’état-Major de la Zone Sud, ont été décorés de la Médaille de la Légion du Mérite «Legion of Merit» (LOM) des États Unis d’Amérique.

Les décorations ont été remises, lors d’une cérémonie officielle, au nom du Secrétaire à la Guerre des États-Unis, par le Général d’Armée Dagvin Anderson, Commandant l’AFRICOM, conclut le communiqué.

Par M'hand Oubarka
Le 09/05/2026 à 14h32
#FAR#African Lion#Maroc-USA

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