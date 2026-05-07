L’inspecteur général des FAR et le chef du 3ème bureau de l’état-major de la Zone Sud décorés de la légion du mérite américaine

Le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud, et le général d’armée Dagvin Anderson, commandant du commandement américain pour l’Afrique «AFRICOM».

Sur hautes instructions du Roi, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales (FAR), le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud, s’est entretenu, jeudi, au niveau de l’état-major de la Zone Sud, avec le général d’armée Dagvin Anderson, commandant du commandement américain pour l’Afrique «AFRICOM», en visite au Royaume du Maroc, dans le cadre de la 22ème édition de l’exercice African Lion.

Lors de cette entrevue, les deux responsables ont passé en revue les différents volets de la coopération militaire bilatérale, notamment les entraînements opérationnels. À cet égard, l’organisation conjointe, depuis 2004, de l’exercice «African Lion», tenu chaque année, illustre la dynamique et la diversité de ce partenariat militaire, indique un communiqué de l’état-major général des FAR.

À cette occasion, le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud, et le général de brigade Mohsine Bensdira, chef du 3ème bureau de l’état-major de la Zone Sud, ont été décorés de la médaille de la légion de mérite «Legion of Merit» (LoM) des États-Unis d’Amérique.

Les décorations ont été remises, lors d’une cérémonie officielle, au nom du secrétaire à la guerre des États-Unis, par le général d’armée Dagvin Anderson, commandant l’AFRICOM, conclut le communiqué.