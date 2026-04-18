Politique

Défense: Loudyi et le général Berrid reçus par le secrétaire américain à la Guerre Pete Hegseth

Lors de la 14ème réunion du Comité consultatif de Défense maroco-américain, tenue à Washington du 14 au 16 avril 2026.

Le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, et le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud, Mohammed Berrid, ont été reçus par Pete Hegseth, secrétaire américain à la Guerre, à l’occasion de la 14ème réunion du Comité Consultatif de Défense maroco-américain, tenue à Washington du 14 au 16 avril 2026.

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/04/2026 à 15h02

Cette réunion, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani, et de l’ambassadeur des États-Unis à Rabat, Duke Buchan III, a été marquée par des discussions approfondies sur le renforcement et le rehaussement des relations bilatérales entre les deux pays, notamment en matière de défense, d’industrie de défense et de cybersécurité.

À cette occasion, les deux parties se sont félicitées, avec force, des relations historiques et exemplaires qui fondent la solidité de l’alliance entre le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique, portée de manière constante par les engagements structurants des plus hautes autorités des deux pays, sous le leadership de leurs chefs d’État respectifs.

Cette visite a également été l’occasion pour la partie marocaine de saluer la position américaine soutenant la souveraineté pleine et entière du Royaume sur son Sahara, ainsi que de mettre en exergue les efforts constants du Maroc, en tant qu’acteur engagé en faveur de la paix et de la sécurité, pour promouvoir la stabilité et la prospérité aux niveaux régional et international.

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/04/2026 à 15h02
#Défense#États-Unis#Maroc#Abdellatif Loudiyi#FAR#PAIX#Washington#Youssef Amrani#Sahara marocain

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