Défense: le Maroc intègre le système de communication Link-16 de l’OTAN

Le Maroc passe un nouveau palier dans sa coopération militaire avec les États-Unis en intégrant le système Link-16, une norme de communication tactique utilisée par l’OTAN, révèle le quotidien espagnol La Razón dans un article publié ce mercredi 15 avril. Cette avancée, testée avec succès lors de la réunion de planification finale de l’exercice African Lion 2026 le 3 février à Agadir, permet désormais aux Forces armées royales (FAR) d’échanger des données cryptées en temps réel avec leurs partenaires américains.

Lors de cette démonstration, les forces marocaines et américaines ont établi une liaison sécurisée via le Link-16, combinant transmissions de données et communications vocales en ultra haute fréquence. «Ces systèmes ont permis d’activer des messages texte et des échanges vocaux directs, garantissant une coordination fluide et protégée entre les deux armées», a expliqué un officier américain, repris par le quotidien espagnol. Les experts américains ont salué la capacité du Maroc à partager des informations tactiques dans les domaines aérien, terrestre et maritime, consolidant ainsi son rôle dans les opérations conjointes.

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Le Link-16, développé dans les années 1970-1980 mais largement déployé à partir des années 2000, se distingue des communications radio traditionnelles par son automatisation et sa résistance aux interférences. Son adoption par le Maroc s’inscrit dans une dynamique plus large. En août 2022, les FAR avaient commandé six terminaux MIDS-JTRS (Multifunctional Information Distribution System-Joint Tactical Radio System) pour un montant de 141,1 millions de dollars, renforçant leur capacité à opérer au sein des coalitions internationales.

Cette intégration revêt une importance stratégique, comme l’a souligné une source militaire citée par La Razón. «Le Link-16 offrira une vision en temps réel du champ de bataille et améliorera l’échange de données pour une planification plus efficace, tant sur le plan stratégique qu’opérationnel», lit-on. Le Maroc, allié majeur non membre de l’OTAN depuis 2004, confirme ainsi sa place dans l’architecture de sécurité occidentale. Pour rappel, African Lion 2026 se tiendra du 20 avril au 8 mai 2026 dans plusieurs régions du pays.