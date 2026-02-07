Agadir abrite une réunion de planification de l’exercice African Lion

L’état-major de la Zone Sud à Agadir a accueilli, du 2 au 6 février, la réunion finale de planification de la 22ème édition de l’exercice African Lion. Cette rencontre a réuni des représentants des Forces armées royales (FAR), des forces américaines et d’autres pays partenaires afin de finaliser les aspects organisationnels et opérationnels de cet exercice prévu du 20 avril au 8 mai 2026 à Agadir, Tan-Tan, Taroudant, Kénitra et Benguérir.

Ce rassemblement avait pour objectif de parachever et d’harmoniser l’ensemble des dimensions organisationnelles et opérationnelles liées à l’exercice, au moyen d’échanges axés sur l’interopérabilité, l’appui logistique et la coordination entre les forces engagées.

Ces discussions ont couvert plusieurs volets stratégiques, notamment les composantes terrestre, aérienne et maritime, ainsi que les opérations des forces spéciales, afin de renforcer l’état de préparation opérationnelle et de favoriser le partage d’expériences entre les contingents participants.