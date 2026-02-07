Politique

Agadir abrite une réunion de planification de l’exercice African Lion

Lors de la réunion finale de planification de l’exercice African Lion 2026.

À moins de trois mois du lancement du plus grand exercice militaire multinational en Afrique, l’état-major de la Zone Sud a abrité, du 2 au 6 février, la réunion finale de planification de l’exercice African Lion 2026, réunissant des représentants du Maroc, des États-Unis et de plusieurs pays partenaires.

Par La Rédaction
Le 07/02/2026 à 16h51

L’état-major de la Zone Sud à Agadir a accueilli, du 2 au 6 février, la réunion finale de planification de la 22ème édition de l’exercice African Lion. Cette rencontre a réuni des représentants des Forces armées royales (FAR), des forces américaines et d’autres pays partenaires afin de finaliser les aspects organisationnels et opérationnels de cet exercice prévu du 20 avril au 8 mai 2026 à Agadir, Tan-Tan, Taroudant, Kénitra et Benguérir.

Ce rassemblement avait pour objectif de parachever et d’harmoniser l’ensemble des dimensions organisationnelles et opérationnelles liées à l’exercice, au moyen d’échanges axés sur l’interopérabilité, l’appui logistique et la coordination entre les forces engagées.

Ces discussions ont couvert plusieurs volets stratégiques, notamment les composantes terrestre, aérienne et maritime, ainsi que les opérations des forces spéciales, afin de renforcer l’état de préparation opérationnelle et de favoriser le partage d’expériences entre les contingents participants.

Par La Rédaction
Le 07/02/2026 à 16h51
#African Lion#Préparatifs#réunion

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

De grandes manœuvres maroco-américaines en clôture de l’exercice militaire African Lion

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

African Lion: les exercices militaires maroco-américains démarrent, la junte algérienne tremble

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Agadir: en images, coup d’envoi de la 21ème édition de l’exercice militaire African Lion

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Tan-Tan: clôture en apothéose de l’exercice African Lion 2024

Articles les plus lus

1
Les retenues des barrages frôlent 11 milliards de m³, les déversements se poursuivent
2
Chems-Eddine Hafiz: un agent d’influence de Tebboune à la tête de la Grande Mosquée de Paris
3
Oued El Makhazine: immersion dans les opérations de déversement préventif
4
Ksar El Kébir vue du ciel: la montée des eaux se poursuit et engloutit, peu à peu, toute la ville
5
Résolution 2797: l’alignement européen change la donne
6
A quoi ressemblent Sidi Kacem et Sidi Slimane, inondées par la crue de l’oued Sebou
7
Avis d’expert: Ksar El Kébir, Sidi Slimane, Sidi Kacem... Tout ce qu’il faut savoir sur les crues qui sévissent au Maroc
8
Sidi Slimane: les évacuations préventives s’intensifient, un total national de 154.309 personnes replacées
Revues de presse

Voir plus