Défense. Le Pentagone notifie au Congrès américain un projet de transfert de bombes guidées de petit diamètre au Maroc

Le Pentagone a transmis au Congrès américain une notification portant sur un projet de vente d’armement au Maroc. Il s’agit de bombes guidées de petit diamètre GBU-39/B SDB-I, d’un poids de 250 livres (environ 113 kilogrammes), destinées à équiper les Forces royales air.

Selon le département de la défense, cette opération s’inscrit dans le cadre du soutien à la politique étrangère et à la sécurité nationale des États-Unis. Elle vise à renforcer les capacités militaires d’un allié majeur non membre de l’OTAN, considéré comme «un acteur important de la stabilité politique et du progrès économique en Afrique du Nord».

D’après le document publié au Federal Register, la vente proposée permettra au Maroc d’améliorer sa capacité à faire face aux menaces actuelles et futures. Elle contribuera également à renforcer l’interopérabilité entre l’US Air Force et les Forces royales air.

La même source rappelle que le Maroc a précédemment sollicité l’achat de 500 bombes guidées GBU-39/B de petit diamètre, accompagnées de 2 bombes d’entraînement avec fusée.

Les bombes GBU-39/B SDB-I sont des munitions de précision air-sol à guidage GPS et inertiel. De conception compacte, elles peuvent être utilisées de jour comme de nuit et par conditions météorologiques défavorables. Leur petite taille permet aux aéronefs d’en emporter un nombre important, offrant une plus grande flexibilité opérationnelle par rapport aux bombes de plus fort tonnage.

Le département de la défense précise que cette vente n’altérera pas l’équilibre militaire fondamental dans la région. Les autorités américaines estiment par ailleurs que le Maroc dispose des capacités nécessaires pour intégrer cet équipement au sein de ses forces armées, sans difficulté particulière.

Sur le plan industriel, Boeing Corporation, basée à St. Louis dans le Missouri, a été désignée comme contractant principal. En matière de sécurité technologique, le Pentagone indique que le plus haut niveau de classification des équipements concernés est «secret». Les autorités américaines considèrent toutefois que le Maroc est en mesure d’assurer un niveau de protection équivalent à celui exigé par les États-Unis pour les technologies sensibles transférées.