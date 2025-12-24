Défense. L’Indien Tata Advanced Systems livre le premier lot de blindés WhAP 8x8 aux FAR

Sur ses réseaux sociaux, Tata Advanced Systems a annoncé la remise du premier lot de véhicules blindés WhAP 8x8 aux FAR. «Une étape majeure», commente le groupe indien, qui met en avant le renforcement de son partenariat avec le Maroc et la fourniture de capacités éprouvées dans le cadre d’une production «Made in Morocco».

First lot of WhAP 8x8 handed over to the Royal Moroccan Army, Kingdom of Morocco.



First lot of WhAP 8x8 handed over to the Royal Moroccan Army, Kingdom of Morocco.

Strengthening partnerships. Delivering proven capability. Made in Morocco.

Les véhicules blindés WhAP 8x8 constituent le produit phare de Tata Advanced Systems. Il s’agit du premier véhicule de combat d’infanterie amphibie à roues développé en Inde. Conçu pour offrir un niveau élevé de survivabilité, une mobilité tout-terrain et une puissance de feu accrue, le WhAP repose sur une plateforme modulaire et évolutive, permettant son adaptation à différents types de missions et de conditions opérationnelles.

Le véhicule a été développé conjointement avec l’Organisation indienne de recherche et de développement pour la défense (DRDO) et intègre des technologies critiques de dernière génération, notamment un groupe motopropulseur intégré avec transmission automatique, ainsi que des capacités de flottaison et de propulsion amphibies. Ses performances, y compris en milieu amphibie, ont été évaluées à travers des essais et tests approfondis menés dans des conditions climatiques et des terrains extrêmes, après un processus de comparaison avec les meilleurs standards internationaux.

Cette livraison fait suite à l’inauguration, le 23 septembre, de l’usine Tata Advanced Systems Maroc (TASM) à Berrechid. Première unité industrielle de ce type dans le Royaume, le site est consacré à la production des blindés de combat WhAP 8x8, destinés dans un premier temps aux Forces armées royales, avant une orientation progressive vers les marchés africains.

Raksha Mantri Shri @rajnathsingh and Morocco's Defence Minister Mr Abdelatif Loudyi, jointly inaugurated Tata Advanced Systems Limited's new manufacturing facility in #Casablanca for the production of indigenously developed WhAP 8x8.

Implantée au cœur de la zone industrielle de Berrechid, l’usine démarre avec un taux d’intégration locale de 35%, appelé à atteindre 50% à moyen terme. Le projet prévoit la création de 90 emplois directs et près de 250 emplois indirects, contribuant à la structuration d’un écosystème industriel innovant et à la montée en compétences de la main-d’œuvre locale.

Dotée d’infrastructures modernes et de standards internationaux, TASM est appelée à jouer un rôle de plateforme régionale pour l’exportation des véhicules WhAP 8x8, notamment vers les marchés africains à fort potentiel.

