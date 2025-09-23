Défense: l’usine de véhicules blindés de Tata inaugurée à Berrechid

En exécution des très hautes directives du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’Etat-major général des Forces armées royales (FAR), l’Administration de la défense nationale, le ministère indien de la Défense ainsi que la société Tata Advanced Systems Limited (TASL) ont inauguré, mardi à Berrechid, l’usine Tata Advanced Systems Maroc (TASM).

Implantée dans la zone industrielle de Berrechid, l’usine TASM lance ce jour la production des véhicules blindés de combat WhAP 8x8, destinés aux Forces armées royales mais aussi à des marchés internationaux à fort potentiel.

Raksha Mantri Shri @rajnathsingh and Morocco’s Defence Minister Mr Abdelatif Loudyi, jointly inaugurated Tata Advanced Systems Limited’s new manufacturing facility in #Casablanca for the production of indigenously developed WhAP 8x8. Marking the first Indian defence collaborative… pic.twitter.com/QmIqxvlsf6 — Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) September 23, 2025

À son ouverture, l’usine TASM compte intégrer 35% de composantes d’origine locale, un taux qui atteindra progressivement 50% grâce à un investissement soutenu dans la formation et l’intégration de fournisseurs nationaux, indique un communiqué de l’Administration de la défense nationale.

L’usine de Berrechid est pressentie pour soutenir la croissance économique régionale, avec la création de 90 emplois directs et de 250 emplois indirects, ainsi qu’un plan de montée en puissance qui prévoit une forte augmentation de la production à moyen terme.

Elle offre également aux talents marocains des opportunités de formation, d’évolution professionnelle et de développement d’expertises technologiques liées à la production et à la maintenance de véhicules de défense avancés.

Dotée d’infrastructures modernes, l’usine TASM servira de plateforme régionale pour l’exportation des véhicules WhAP 8x8 notamment vers l’Afrique.

Cette usine, objet de la convention d’investissement signée entre les parties en septembre 2024, est le fruit d’un partenariat stratégique destiné à renforcer la capacité industrielle du Maroc dans le secteur de la défense.

Ce projet structurant, initié sous l’impulsion des hautes directives royales, vise non seulement à doter le pays progressivement d’une autonomie industrielle et technologique en matière de défense, mais aussi à servir de catalyseur pour le développement d’un écosystème industriel innovant et pour la création d’emplois qualifiés.

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la vision royale d’émergence d’une industrie de défense nationale, capable de répondre aux défis de la souveraineté, de l’autonomie et de la sécurité dans le cadre d’une coopération renforcée Sud-Sud. TASL, en qualité de leader mondial reconnu dans la défense, met au service de ce projet son expérience, ses technologies de pointe et son réseau international, tout en favorisant le transfert de compétences et l’innovation locale, conclut le communiqué.