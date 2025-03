Défense. Les premiers hélicoptères Apache AH-64E arrivent à la base aérienne de Khouribga

Les six premiers hélicoptères Apache AH-64E, commandés par les Forces armées royales, sont arrivés hier, dimanche 2 mars, à la 7ème base aérienne à Khouribga. L’information a été relayée par le forum spécialisé «Far Maroc» sur le réseau social X.

Ce lot a été réceptionné, mercredi 26 février, au port de Tanger Med, au lieu du lundi 24 février, comme annoncé précédemment, toujours selon les informations communiquées par le forum spécialisé «Far Maroc».

في انتظار حصولنا على ترخيص بنشر الصور، نبلغ متابعينا الكرام أنه حطت بالأمس المروحيات الست من نوع الأباتشي على تراب المملكة، على أنه سيتم القيام بحفل استقبال رسمي لها بالقاعدة الجوية السابعة #7eBAFRA بخريبگة العزيزة، خريبگة النضال و المقاومة، خريبگة مدينة… pic.twitter.com/VbHtB1h05G — Moroccan Military Forum (@FAR_MAROC) February 27, 2025

D’après Boeing Defense, Space & Security, la division armement de l’avionneur américain, l’Apache AH-64E repose sur une architecture à systèmes ouverts, facilitant l’intégration des technologies les plus avancées en matière de communication, navigation, détection et armement.

Cet hélicoptère est équipé d’un système sophistiqué d’acquisition et de désignation des cibles, capable d’opérer de jour comme de nuit et par tous les temps, grâce à une fonction de navigation par vision nocturne. Son radar de conduite de tir amélioré permet d’identifier et de classer aussi bien des cibles terrestres qu’aériennes, tout en étant adapté aux opérations en milieu maritime.

Une partie des premiers Apache AH-64E commandés par le Maroc.

Cet hélicoptère de combat multirôle est en effet reconnu pour sa puissance de feu, sa robustesse et sa polyvalence. «C’est l’un des meilleurs hélicoptères d’attaque au monde, comparable uniquement à certains modèles russes, comme le Mi-28 Havoc ou le Ka-52 Alligator, pour beaucoup le meilleur hélicoptère de reconnaissance et de combat au monde», avait précédemment commenté le média espagnol La Razon.

Avec plus de 1.280 unités en service et un total dépassant cinq millions d’heures de vol, dont 1,3 million en situation de combat, l’Apache AH-64E constitue l’épine dorsale des hélicoptères d’attaque de l’armée américaine et équipe un nombre croissant de forces armées à l’international.