Défense: Loudyi reçoit le sous-secrétaire adjoint des États-Unis d’Amérique pour les affaires africaines

Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'Administration de la défense nationale.

En exécution des hautes instructions royales, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Administration de la défense nationale, Abdeltif Loudyi, a reçu, lundi, le sous-secrétaire adjoint des États-Unis d’Amérique au département de la Défense pour les affaires africaines, Bryan J. Ellis, accompagné d’une délégation de haut niveau en visite de travail dans le Royaume du Maroc.

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/01/2026 à 18h33

À l’occasion de cet entretien, les deux responsables se sont félicités de l’excellence des liens séculaires unissant le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique et du haut niveau de la coopération militaire bilatérale, indique un communiqué de l’Administration de la Défense nationale.

Ils ont également réitéré leur engagement commun à approfondir le partenariat stratégique maroco-américain, concrétisé par la feuille de route pour la coopération en matière de défense 2020-2030, signée le 2 octobre 2020 à Rabat.

Lire aussi : Coopération militaire: Rabat et Washington tracent de nouvelles perspectives stratégiques

Saisissant cette occasion, M. Loudyi a salué la position américaine pour son soutien franc et positif à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire ainsi que les efforts constructifs entrepris dans ce cadre, souligne le communiqué.

Il a aussi mis en avant les diverses initiatives de coopération Sud-Sud et d’intégration régionale, lancées sous le leadership du roi Mohammed VI, faisant du Royaume du Maroc un acteur important de stabilité et un exportateur de paix et de sécurité vers les pays de son voisinage.

De son côté, le responsable américain a souligné le rôle joué par le Royaume, sous l’égide et la vision éclairée du Roi, en tant qu’acteur important de stabilité face aux différents défis et enjeux marquant la sécurité régionale et sa détermination pour la conduite des stratégies de réformes et le rayonnement du Maroc en tant que pays pivot de stabilité et de paix pour son voisinage.

