Coopération militaire: Abdeltif Loudyi et le général Mohamed Berrid reçoivent le ministre guinéen de la Défense

Lors de la rencontre qui a réuni Abdeltif Loudyi, ministre délégué chargé de l’Administration de la défense nationale, le général de corps d’armée Mohamed Berrid, Inspecteur général des FAR et Commandant de la zone sud, et le général de corps d’armée Aboubacar Sidiki Camara, ministre d’État de la Défense nationale de la République de Guinée, le 8 octobre à Rabat.

Au cours de cette visite, tenue en présence de l’ambassadeur de Guinée à Rabat, les deux délégations ont passé en revue les différents aspects de la coopération militaire bilatérale, et ont examiné les moyens de la développer et de la porter à la hauteur des relations de partenariat qui lient le Royaume du Maroc et la République de Guinée, indique un communiqué de l’Administration de la défense nationale.

Lire aussi : Maroc - Royaume-Uni: une réunion pour renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la défense

Le général Aboubacar Sidiki Camara a souligné le caractère hautement prioritaire du partenariat avec le Maroc, et a saisi cette occasion pour exprimer son admiration pour les diverses initiatives de coopération Sud-Sud et de portée régionale au profit de l’Afrique, lancées sous le leadership du roi Mohammed VI, faisant du Maroc un acteur dynamique de stabilité, de progrès et de paix pour son voisinage, notamment africain.

Au terme de cette rencontre, les deux parties ont manifesté l’ambition et la volonté communes de consolider et diversifier, à l’avenir, leurs relations de coopération dans le domaine militaire, reflet des relations d’amitié et de respect mutuel qui lient les deux pays, conclut le communiqué.