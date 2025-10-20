Coopération militaire: Rabat et Washington tracent de nouvelles perspectives stratégiques

Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi, a reçu, ce lundi 20 octobre, le général d’armée Dagvin Anderson, commandant du commandement américain pour l’Afrique «USAFRICOM».

Sur Facebook, les Forces armées royales indiquent qu’«en exécution des hautes instructions royales, Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense nationale, a reçu, le lundi 20 octobre 2025, au siège de cette administration, le général d’armée Dagvin Anderson, commandant du Commandement américain pour l’Afrique “Africom”, en visite de travail au Maroc».

À cette occasion, les deux responsables ont exprimé leur satisfaction quant à la solidité des liens unissant le Maroc et les États-Unis, ainsi que le niveau de coopération militaire bilatérale entre les deux pays. Ils ont également renouvelé leur engagement commun à renforcer le partenariat stratégique maroco-américain, concrétisé à travers la feuille de route de coopération en matière de défense 2020-2030, signée à Rabat le 2 octobre 2020.

Les deux responsables ont aussi souligné l’importance de consolider la coopération militaire dans de nouveaux domaines et d’encourager l’émergence d’une industrie de défense au Maroc, poursuit le communiqué.

Le même jour, et en application des hautes instructions royales, le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant de la zone Sud, a reçu, au siège de l’état-major général des FAR, le général d’armée Dagvin Anderson.

Cette rencontre a permis d’examiner les différents aspects de la coopération militaire bilatérale dans le cadre d’un partenariat solide, notamment en matière de modernisation et de renforcement de la préparation et des capacités opérationnelles des Forces armées royales, ainsi que dans le domaine des exercices conjoints.

À cet égard, l’organisation annuelle de l’exercice «African Lion» illustre parfaitement le niveau d’interopérabilité atteint entre les forces des deux pays. L’inspecteur général des FAR et le commandant de l’USAFRICOM ont également échangé leurs points de vue sur la situation régionale et les moyens de renforcer la sécurité et la stabilité dans la région.

Le général d’armée, commandant de l’USAFRICOM, a exprimé sa profonde appréciation pour le professionnalisme dont font preuve les FAR ainsi que pour leur rôle important dans le soutien à la coopération militaire en Afrique et la consolidation des principes de sécurité et de paix, indique-t-on.

Une coopération militaire fondée sur la confiance et la continuité

Les relations militaires bilatérales solides et fructueuses entre les FAR et leurs homologues américaines tirent leur profondeur de liens historiques forts unissant le Maroc et les États-Unis.

Cette coopération exemplaire incarne l’esprit de partenariat stratégique entre les deux pays à travers l’échange d’expertises et d’expériences dans les domaines de l’industrie de défense, de la formation, de l’acquisition de matériel et de la coordination des stratégies militaires, renforçant ainsi la capacité commune à faire face aux défis et menaces complexes et évolutives, concluent les FAR.