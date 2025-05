La Slovaquie veut développer une coopération militaire avec le Maroc

En visite officielle à Rabat, le ministre slovaque des Affaires étrangères et sa délégation ont tenu ce jeudi une série d’entretiens avec des responsables marocains, notamment dans le domaine de la défense.

Qualifiées de «fructueuses», ces discussions ont également porté sur le développement d’une coopération bilatérale dans l’industrie de l’armement, en vue de futurs échanges plus approfondis.

Juraj Blanar a proposé au Maroc de devenir un pont vers l’Afrique pour la Slovaquie, tandis que son pays pourrait servir de passerelle pour le Royaume vers l’Europe. Une vision partagée par Nasser Bourita, qui a réaffirmé la volonté du Royaume de consolider son partenariat avec Bratislava dans plusieurs secteurs stratégiques: agriculture, énergies, investissements et défense.

Sur ce dernier point, les observateurs rappellent que la Slovaquie dispose d’une industrie de défense dynamique, en pleine expansion, produisant notamment des simulateurs de chars et d’avions, des obusiers, ainsi que des systèmes informatiques sophistiqués.

À l’issue de la rencontre, le Maroc et la Slovaquie ont signé un Mémorandum d’Entente instaurant un mécanisme de consultation politique entre leurs ministères des Affaires étrangères.

Dans une déclaration conjointe, ils se sont engagés à renforcer le dialogue politique et à multiplier les échanges de haut niveau. Les deux parties ont également souligné l’importance de la coopération régionale et internationale sur des enjeux majeurs :paix et sécurité, prévention des conflits, lutte contre le changement climatique, migrations et développement durable.

Sur le plan multilatéral, Rabat et Bratislava se sont félicités du soutien réciproque de leurs candidatures au Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2028-2029, exprimant leur volonté de coordonner leurs efforts en faveur de la paix internationale.

Enfin, la Slovaquie a officiellement exprimé son appui au plan marocain d’autonomie comme base sérieuse et crédible pour parvenir à une solution politique au différend régional. Elle soutient une issue juste, durable et mutuellement acceptable, conforme aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, dont celle adoptée le 31 octobre 2024.