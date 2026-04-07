Défense. Le Maroc réceptionne un deuxième lot d’hélicoptères Apache AH-64E

Lors de la cérémonie de réception du premier lot d'hélicoptères Apache AH-64E, mercredi 5 mars 2025, à la Première base aérienne de Salé. (Photo d'archive)

Le Maroc a réceptionné un deuxième lot d’hélicoptères d’attaque AH-64E Apache destinés aux Forces royales air (FRA), rapporte Defense Arabia.

Les nouveaux appareils ont été identifiés par des numéros de série compris entre 2407 et 2412, certains numéros intermédiaires étant omis, conformément aux modalités de livraison échelonnée prévues dans le cadre du programme d’acquisition, peut-on lire.

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Cette livraison fait suite à la réception du premier contingent de six AH-64E Apache, intervenue en mars 2025 lors d’une cérémonie officielle à laquelle avaient participé Abdellatif Loudiyi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale, le général de Corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales et commandant la Zone Sud, le général d’armée Michael Langley, commandant du Commandement américain pour l’Afrique US AFRICOM, ainsi que la chargée d’affaires à l’ambassade des États-Unis au Maroc, Aimee Cutrona.

Ces acquisitions découlent d’un accord intergouvernemental conclu en juin 2020 avec le département américain de la Défense, portant sur la livraison de 24 hélicoptères AH-64E Apache au total, rappelle le média.

Lors de la cérémonie de réception du premier lot d'hélicoptères Apache AH-64E, ce mercredi 5 mars, à la Première base aérienne de Salé.

Selon Boeing Defense, Space & Security, la division armement de l’avionneur américain, l’Apache AH-64E intègre une architecture de systèmes ouverts, permettant l’ajout des technologies les plus récentes en matière de communication, de navigation, de détection et d’armement.

L’appareil dispose d’un système avancé d’acquisition et de désignation des cibles, capable d’opérer de jour comme de nuit et dans toutes les conditions météorologiques, avec une fonction de navigation par vision nocturne. Son radar de conduite de tir optimisé permet non seulement d’identifier et de classer les cibles terrestres et aériennes, mais aussi d’intervenir efficacement en environnement maritime.

Cet hélicoptère de combat multirôle est en effet reconnu pour sa puissance de feu, sa robustesse et sa polyvalence. «C’est l’un des meilleurs hélicoptères d’attaque au monde, comparable uniquement à certains modèles russes, comme le Mi-28 Havoc ou le Ka-52 Alligator, pour beaucoup le meilleur hélicoptère de reconnaissance et de combat au monde», avait précédemment commenté le média espagnol La Razon.

Avec plus de 1.300 appareils en service et un total de plus de 5,3 millions d’heures de vol, dont 1,3 million en conditions de combat, l’appareil constitue l’épine dorsale de la flotte d’hélicoptères d’attaque de l’armée américaine et d’un nombre croissant de forces de défense internationales.