Défense. Le Maroc reçoit ses six premiers hélicoptères Apache AH-64E au port Tanger Med ce lundi 24 février

Le Maroc devrait recevoir ce lundi soir, au port Tanger Med, ses six premiers Apache AH-64E, le nec plus ultra des hélicoptères de combat américains. L’information a été relayée par le forum spécialisé «Far Maroc» sur le réseau social X. Cette livraison constitue la première phase d’un programme d’acquisition plus vaste, le Maroc ayant passé commande d’un total de 24 hélicoptères Apache AH-64E dans le cadre du processus «Foreign Military Sales» (FMS) du gouvernement américain.

Selon Boeing Defense, Space & Security, la division armement de l’avionneur américain, l’Apache AH-64E intègre une architecture de systèmes ouverts, permettant l’ajout des technologies les plus récentes en matière de communication, de navigation, de détection et d’armement.

L’appareil dispose d’un système avancé d’acquisition et de désignation des cibles, capable d’opérer de jour comme de nuit et dans toutes les conditions météorologiques, avec une fonction de navigation par vision nocturne. Son radar de conduite de tir optimisé permet non seulement d’identifier et de classer les cibles terrestres et aériennes, mais aussi d’intervenir efficacement en environnement maritime.

Cet hélicoptère de combat multirôle est en effet reconnu pour sa puissance de feu, sa robustesse et sa polyvalence. «C’est l’un des meilleurs hélicoptères d’attaque au monde, comparable uniquement à certains modèles russes, comme le Mi-28 Havoc ou le Ka-52 Alligator, pour beaucoup le meilleur hélicoptère de reconnaissance et de combat au monde», avait précédemment commenté le média espagnol La Razon.

Avec plus de 1.280 appareils en service et un total de plus de cinq millions d’heures de vol, dont 1,3 million en conditions de combat, l’appareil constitue l’épine dorsale de la flotte d’hélicoptères d’attaque de l’armée américaine et d’un nombre croissant de forces de défense internationales.