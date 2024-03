Ce que l’on sait sur les Apache AH-64E, le nec plus ultra des hélicoptères d’attaque américains, que le Maroc s’apprête à recevoir

Le Royaume recevra très prochainement 24 hélicoptères d’attaque Apache de l’américain Boeing, l’un des plus redoutables au monde, comparé à celui construit par Eurocopter pour l’Espagne, la France et l’Allemagne, rapporte le média espagnol La Razon, lequel a récemment consacré un article comparatif entre l’américain Apache et le franco-allemand Eurocopter Tigre, possédé par l’armée espagnole.

«Le Maroc a décidé d’acquérir l’américain AH-64E Apache, dont Boeing a commencé la fabrication l’année dernière et dont les premières unités seront livrées dans les prochains mois», révèle-t-on. «C’est l’un des meilleurs hélicoptères d’attaque au monde, comparable uniquement à certains modèles russes comme le Mi-28 Havoc ou le Ka-52 Alligator, pour beaucoup le meilleur hélicoptère de reconnaissance et de combat au monde», fait valoir la même source.

D’après les informations publiées par le même quotidien, «les préparatifs sont en cours sur la base militaire de Khouribga pour accueillir les escadrons d’Apache». Dans le détail, ces hélicos tant attendus par les Forces royales air seront armés de missiles air-sol Lockheed Martin AGM-114L/R Hellfire, de kits de roquettes guidées par laser BAE Systems Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) et de plus de 5000 roquettes de 70 mm, ainsi que de missiles air-air Raytheon AIM-92H Stinger.

«Des contre-mesures défensives ont également été incluses, ainsi que des équipements MUMT-2 (Manned-Unmanned Teaming-2) pour le contrôle à bord des véhicules aériens sans pilote (UAV)», précise-t-on.

À ce jour, Boeing a livré près de 2500 hélicoptères Apache à 16 pays, dont les États-Unis, les Pays-Bas, la Grèce, le Royaume-Uni, le Japon, l’Inde, Singapour, la Corée du Sud et l’Arabie saoudite.

Les livraisons au Maroc ont été annoncées pour 2024 par la firme américaine en juin 2020. «Il s’agit d’une nouvelle étape dans notre long partenariat avec le Royaume du Maroc», avait déclaré Jeff Shockey, vice-président des ventes mondiales et du marketing de Boeing Defense, dans un communiqué publié à l’époque à ce propos.

«La demande mondiale pour l’Apache ne cesse de croître et nous sommes fiers de fournir au Maroc cette capacité de premier ordre», s’était-il félicité.

L’Apache AH-64E est, selon les explications de Boeing Defense, conçu et équipé d’une architecture de systèmes ouverts comprenant les derniers systèmes de communication, de navigation, de détection et d’armement. Il est doté d’un système amélioré d’acquisition et de désignation des cibles qui fournit des informations sur les cibles de jour, de nuit et par tous les temps, ainsi qu’une capacité de navigation par vision nocturne. En plus de la classification des cibles terrestres et aériennes, le radar de conduite de tir a été mis à jour pour fonctionner dans un environnement maritime.

«Depuis l’AH-64A en 1984 jusqu’à l’AH-64E d’aujourd’hui, une chose à propos de l’Apache n’a pas changé: sa réputation d’hélicoptère d’attaque le plus avancé et le plus éprouvé au monde», encense le constructeur US, ajoutant qu’avec plus de 1280 appareils en opération totalisant plus de cinq millions d’heures de vol, dont 1,3 million au combat, «l’AH-64 Apache représente l’épine dorsale de la flotte d’hélicoptères d’attaque de l’armée américaine et d’un nombre croissant de forces de défense internationales».