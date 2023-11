Défense: Boeing Mesa lance la production du premier hélicoptère Apache destiné au Maroc

La production du premier hélicoptère Apache AH-64E, parmi les 24 unités destinées aux Forces royales air marocaines, a commencé au sein de l’usine Boeing Mesa, dans l’Arizona, aux États-Unis. Ce début de production fait suite à l’annonce en juin 2020 d’un accord d’équipement entre Washington et Rabat, faisant du Royaume le 17ème pays à s’équiper de cet hélicoptère de combat à la renommée mondiale.

Selon Christina Upah, vice-présidente des programmes d’hélicoptères d’attaque et directrice principale du site de Boeing Mesa, l’acquisition de ces appareils avancés offre un atout stratégique significatif au Maroc, renforçant ainsi ses capacités de défense pour les années à venir. En parallèle, les travaux sont en cours pour préparer la base militaire de Khouribga à accueillir les escadrons Apache dès la fin de l’année prochaine et début 2025, selon le Forum Facebook «Far-Maroc», spécialisé dans les questions de défense.

L’accord d’équipement, conclu dans le cadre du programme du processus Foreign Military Sales (FMS) du gouvernement américain, consacré à la vente de produits de défense et de matériel militaire à l’étranger, prévoit la livraison de 24 unités des hélicoptères Apache, mais ouvre également la possibilité d’augmenter jusqu’à 36 le nombre d’appareils objets de la transaction, selon le forum «FAR-Maroc».

L’intégration de ces hélicoptères d’attaque de pointe, récemment mis à jour par l’avionneur américain, représente un pas de géant pour la défense marocaine. Équipés d’une architecture en systèmes ouverts, dotée des systèmes de communications, de navigation, de détection et d’armement les plus récents, les Apache AH-64E embarquent un dispositif modernisé de navigation, de désignation d’objectifs et de poursuite de cible de jour, de nuit, et indépendamment des conditions climatiques.