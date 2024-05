African Lion 2024: arrivée à Agadir des hélicoptères d’attaque américains Apache

Photo collective des éléments des FAR et de l'armée américaine devant les hélicoptères Apache à l'aéroport Agadir Al Massira.

Deux ans après leur première participation à des manœuvres militaires dans le cap Draa, les hélicoptères de combat Apache se sont posés sur le sol marocain pour prendre part, de nouveau, à l’exercice multinational interarmées African Lion, dont la 20ème édition a débuté le lundi 20 mai à Ben Guerir, Agadir, Tan-Tan, Akka et Tifnit.

Une vidéo publiée sur la page Facebook officielle des Forces armées royales (FAR) a immortalisé l’opération conjointe de leur débarquement par les éléments des FAR et de l’armée américaine, de la soute d’un avion cargo Boeing KC-135 Stratotanker de l’US Air Force qui venait d’atterrir sur le tarmac de l’aéroport Agadir Al Massira.

Les Apache, de modèle AH-64, vont participer cette année à des manœuvres tactiques en utilisant des systèmes de simulation et en exécutant des opérations militaires avec différentes armes d’attaque et de défense. En 2022, à Tan-Tan, quatre hélicoptères d’attaque du même type, ainsi que des hélicoptères des FAR avaient pris part à des manœuvres militaires simulant un scénario de confrontation directe.

Le Maroc est le 17ème pays à intégrer l’hélicoptère Boeing AH-64 Apache dans sa flotte aérienne, en vertu d’un contrat signé en 2020 pour l’achat de 24 exemplaires de cet appareil. Les premières livraisons devraient avoir lieu dans les prochains mois.

Dernière configuration en date de l’hélicoptère d’attaque construit par Boeing Defense, Space & Security, l’AH-64E Apache est doté des systèmes de communications, de navigation, de détection et d’armement les plus récents, et embarque un système modernisé de désignation et de poursuite de cible en situation diurne et nocturne, adaptable aux conditions climatiques et météorologiques.