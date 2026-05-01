African Lion: Mohammed Berrid s’entretient avec le secrétaire à l’armée de terre des États-Unis

Le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales et commandant la zone Sud, et Daniel Driscoll, secrétaire à l’armée de terre des États-Unis

Sur hautes instructions du Roi, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales, et à l’occasion de la 22ème édition de l’exercice African Lion, le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales et commandant la zone Sud, s’est entretenu, vendredi au siège de l’état-major de la Zone Sud, avec Daniel Driscoll, secrétaire à l’armée de terre des États-Unis, en visite de travail au Royaume.

Les entretiens entre l’inspecteur général des FAR et le secrétaire à l’armée de terre des États-Unis ont porté sur les différents volets de la coopération militaire bilatérale qui s’inscrit dans une dynamique d’amélioration continue d’année en année, indique un communiqué de l’état-major général des FAR.

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Les deux responsables ont salué l’excellence des relations entre les Forces armées royales et les Forces armées américaines illustrées par un dialogue stratégique régulier et des activités de coopération intenses et régulières, à l’instar de l’exercice «African Lion», dont l’édition 2026 coïncide cette année avec le 250ème anniversaire de l’indépendance des États-Unis.

À l’issue des entretiens, les deux responsables se sont rendus au Centre opérationnel multinational interarmées (CJTF), pour s’enquérir du déroulement des entraînements et également des technologies émergentes adoptées durant cette édition d’African Lion.