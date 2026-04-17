Politique

Abdeltif Loudyi et Mohammed Berrid visitent les Archives nationales américaines

La délégation marocaine en visite aux Archives nationales américaines, à l’issue de la 14e réunion du Comité consultatif de défense maroco-américain, tenue à Washington du 14 au 16 avril 2026.

À l’issue de la 14e réunion du Comité consultatif de défense, une importante délégation marocaine a consulté aux États-Unis des archives illustrant la profondeur des relations historiques entre les deux pays.

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/04/2026 à 08h30

Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Administration de la défense nationale, et le général de corps d’armée, inspecteur général des Forces armées royales (FAR) et commandant la zone Sud, ont effectué à la tête d’une importante délégation, une visite aux Archives nationales américaines, à l’issue de la 14e réunion du Comité consultatif de défense maroco-américain, tenue à Washington du 14 au 16 avril 2026.

Cette visite a constitué une occasion de prendre connaissance des documents historiques importants liant les deux pays, notamment le Traité de paix et d’amitié maroco-américain, signé en 1786 par le sultan Sidi Mohammed Ben Abdellah et le troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson, et qui atteste de la profondeur des relations historiques entre les deux pays et incarne la plus ancienne relation diplomatique ininterrompue des États-Unis, fondée sur le respect mutuel, la coopération et une amitié durable entre les peuples marocain et américain, indique un communiqué de l’état-major général des FAR.

La délégation marocaine s’est rendue, par la suite, au cimetière national d’Arlington, où une gerbe de fleurs a été déposée sur la tombe du Soldat inconnu, conclut le communiqué.

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/04/2026 à 08h30
#Défense#USA#Maroc#Comité consultatif de défense maroco-américain

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