Fès: le marché Al Massira, de projet structurant à foyer de crise sanitaire

​Le marché modèle du quartier Al Massira, situé dans l’arrondissement de Zouagha à Fès, traverse aujourd’hui une crise écologique et structurelle sans précédent. Ce qui devait initialement servir de moteur économique pour la région s’est transformé en un espace de désolation, suscitant une vive inquiétude chez les commerçants et les résidents locaux. La dégradation de l’hygiène et les failles de gestion ont progressivement dépouillé ce lieu de sa fonction commerciale, menaçant désormais la sécurité sanitaire et la qualité de vie de tout le voisinage.

​Inauguré en 2008 dans le cadre des programmes de mise à niveau urbaine, ce complexe de 550 locaux n’a jamais réussi à surmonter des contraintes techniques majeures. Sa conception s’est heurtée à des défis structurels insurmontables, notamment la fragilité du sol et un niveau de sol inférieur au réseau public d’assainissement. Cette erreur d’ingénierie a rendu le drainage des eaux usées techniquement complexe, malgré les nombreuses tentatives de trouver des solutions alternatives au fil des années.

​Sur le terrain, le constat est alarmant. Les allées du marché sont jonchées de déchets et envahies par des eaux stagnantes qui dégagent des odeurs fétides, attirant au passage des meutes de chiens errants. En l’absence d’infrastructures répondant aux normes de sécurité les plus élémentaires, le site ressemble davantage à une zone sinistrée qu’à un lieu de commerce. «La situation est devenue intenable: absence de sanitaires, d’eau et d’électricité… Sans intervention rapide, le marché pourrait se transformer en véritable foyer épidémique», alerte le vendeur Ahmed El Qorchi pour Le360.

Face à ce marasme, les acteurs locaux n’affichent plus leur amertume. Pour les commerçants, le terme même de «marché» ne reflète plus la réalité, tant les conditions de travail y sont dégradées. Les acteurs de la société civile rappellent que ce projet portait initialement l’espoir de dynamiser l’économie locale, mais que le manque de suivi et l’absence de maintenance ont progressivement entamé sa valeur commerciale et son attractivité. Ils appellent aujourd’hui à une refonte en profondeur afin de garantir un environnement de travail digne et sécurisé.

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​Une lueur d’espoir semble toutefois se profiler à l’horizon. Le ministre de l’Intérieur a récemment dévoilé une nouvelle stratégie visant à restructurer les marchés de proximité de l’arrondissement. Estimant que la réhabilitation technique du site actuel est impossible, les autorités prévoient désormais la démolition pure et simple du marché Al Massira. Ce projet sera remplacé par la construction d’un marché moderne sur un terrain voisin d’un hectare. Cette future infrastructure, dotée de tous les équipements nécessaires, vise à restaurer la dignité des commerçants et à offrir aux citoyens un service public de qualité.