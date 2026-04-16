Société

Fès: l’effondrement de deux immeubles à l’origine de l’éviction de deux élus, des auxiliaires d’autorité et des fonctionnaires

Un bidonville au Maroc.. DR

Revue de presseLe juge d’instruction près la Cour d’appel de Fès a ordonné hier, mercredi 15 avril, le placement en détention provisoire de 8 individus et le maintien sous contrôle judiciaire de treize autres, tous impliqués dans l’effondrement de deux immeubles qui a coûté la vie à 22 personnes et fait 16 blessés. Selon un communiqué du procureur général du Roi, l’enquête a révélé que les deux bâtiments avaient fait l’objet de surélévations sans autorisations légalement obtenues, des matériaux recyclés y ayant été de plus été utilisés. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 16/04/2026 à 17h23

Le parquet a poursuivi les mis en cause pour «homicide et blessures involontaires», «corruption», «disposition d’un bien insaisissable» et «délivrance indue de certificats administratifs». La Brigade régionale de la police judiciaire a déféré les suspects le jour même devant le procureur général du Roi, qui a ordonné l’ouverture d’une enquête. Par la suite, le juge d’instruction a décidé de placer huit prévenus en détention provisoire à la prison de Bourkaiz, parmi lesquels figurent deux auxiliaires d’autorité, un entrepreneur, deux fonctionnaires, un vigile et un chauffeur de taxi.

Parmi les accusés laissés en liberté sous contrôle judiciaire, le président de l’arrondissement de Zouagha (élu de l’Istiqlal) et son vice-président (issu du RNI), ainsi que des ingénieurs, des fonctionnaires, des intermédiaires et des rédacteurs publics, tous sont impliqués dans cette affaire portant sur l’établissement de contrats de vente de constructions illégales.

L’effondrement de ces deux immeubles à Fès est à corréler à des dysfonctionnements ayant marqué le relogement d’habitants de bidonvilles, selon des sources informées interrogées par Al Akhbar de ce vendredi 17 avril. Elles précisent que le quartier Al Massira, dans l’arrondissement de Zouagha, où la plupart des habitants ont bénéficié de lots de terrain, en opérationnalisation d’une stratégie de lutte contre les habitats insalubres -dont un bidonville proche du quartier Ben Debbab– a permis de faire attribuer à des personnes qui vivaient dans des conditions insalubres des parcelles de 70 à 100 m², avec une autorisation de construire un rez-de-chaussée et deux étages.

De nombreuses violations de ces dispositions caractérisent cette opération de relogement, et désormais ce quartier de Fès est devenu un amas de constructions défiant les normes: on peut y observer des immeubles de quatre à cinq étages, tous construits alors que les autorités locales avaient bien voulu, obligeants, «fermer les yeux».

Par Hassan Benadad
Le 16/04/2026 à 17h23
#Corruption#BTP#Normes de construction#Urbanisme#autorités locales#Fès

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