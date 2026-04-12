Casablanca: vive contestation autour du projet de réaménagement du quartier Hay Mohammadi

Le projet de nouveau plan d’aménagement du quartier Hay Mohammadi à Casablanca soulève une vive contestation. Le processus d’élaboration de ce document d’urbanisme est rejettée catégoriquement aussi bien par les élus locaux que par les habitants, qui dénoncent un manque de concertation et des orientations jugées indamissibles.

Selon Youssef Errkhis, président de l’arrondissement Hay Mohammadi, le projet a été élaboré par l’Agence urbaine sans consultation préalable du conseil d’arrondissement ni des populations concernées.

Après réception du document, le conseil a formulé plusieurs observations et réserves, indique-t-il, dans une déclaration pour Le360. Les élus ont ainsi plaidé pour une augmentation des hauteurs autorisées dans l’ensemble des quartiers de l’arrondissement, proposant des niveaux de type R+4 et R+5, vu l’envergure des boulevards dans cette zone, comme Al Hizam Al Kabir et Chouhada.

Cependant, ces propositions n’ont pas été prises en compte dans la version actuelle du projet, déplore le responsable, notant que le point qui a le plus mécontenté les élus et habitants est un projet intégré au programme de renouvellement urbain (SRU). Ce projet concerne notamment les zones de Moulay Chérif, Bloc Riyad et Derb Saâd, où les orientations prévues restent floues selon le président de l’arrondissement, qui souligne que certaines zones concernées, comme Bloc Riyad et Derb Saâd, n’ont connu aucune opération de démolition jusqu’à présent, ce qui rend difficile la compréhension des objectifs poursuivis par les initiateurs de ce projet. «Nous ne savons pas s’il s’agit de reloger les habitants ou de récupérer les terrains», indique-t-il.

Face à ces incertitudes, les élus ont unanimement rejeté le projet en l’état et demandé officiellement son retrait, lors de sa session du 2 avril 2026 du conseil d’arrondissement, fait-il savoir.

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Même son de cloche du côté de la société civile. Abdeljalil Bakkar, acteur associatif à Hay Mohammadi, exprime les préoccupations des habitants des quartiers de Derb Moulay Chérif, Derb Saâd et Bloc Riyad, suite à l’annonce de ce projet d’aménagement du quartier Hay Mohammadi. «Nous voulons préserver ces quartiers dans leur état actuel, avec leur patrimoine et leur mode d’habitat», affirme-t-il, mettant en avant l’identité historique et sociale de ces quartiers et leur patrimoine matériel et immatériel.

Appel au dialogue

Il rappelle également les difficultés rencontrées lors de précédentes opérations de relogement. Selon l’acteur associatif, une partie des habitants déplacés depuis 2021 n’a toujours pas accédé à un logement stable, renforçant la méfiance vis-à-vis de nouvelles initiatives. Il a également pointé du doigt les préjudices subis par les habitants qui sont déplacés vers des zones éloignées des lieux de travail et des services de base.

Face à cette situation, Abdeljalil Bakkar appelle à l’ouverture d’un dialogue avec les autorités pour l’élaboration d’une nouvelle vision d’aménagement qui garantirait le maintien des habitants sur leurs terres, tout en préservant l’identité du quartier et en assurant un développement urbain équilibré.