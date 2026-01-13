Société

Casablanca: voici à quoi ressemble l’ancienne médina après les démolitions

L’ancienne médina de Casablanca transformée par les démolitions. (K.Sebbar/Le360)

Par Fatima El Karzabi et Khadija Sebbar
Le 13/01/2026 à 16h43

VidéoAu cœur de l’ancienne médina de Casablanca, les opérations de démolition s’intensifient pour libérer le tracé du projet de l’avenue Royale, un chantier urbain longtemps attendu. Entre paysages de gravats, relogement des habitants et espoirs de transformation durable, l’ancienne médina vit une mutation profonde appelée à redessiner le visage de la capitale économique.

Les autorités locales de la ville de Casablanca poursuivent à un rythme soutenu les opérations de démolition des bâtiments menaçant ruine au cœur de la médina. Cette action de terrain s’inscrit dans la volonté d’accélérer la réalisation du projet structurant de l’avenue Royale considéré comme l’un des chantiers urbains les plus emblématiques de la capitale économique.

Les opérations de démolition ont concerné plusieurs quartiers historiques situés à l’intérieur des remparts de l’ancienne médina. Ce vaste chantier s’inscrit dans une stratégie globale visant l’éradication de l’habitat insalubre et la libération de l’axe réservé à la future avenue Royale.

Ce projet ambitionne de relier la mosquée Hassan II au centre-ville, avec une transformation radicale de quartiers et de ruelles qui, pendant des décennies, ont témoigné d’un passé urbain foisonnant.

Aujourd’hui, de larges portions de la médina se présentent sous forme de gravats et de décombres, offrant un paysage inhabituel et saisissant. Une image qui contraste avec l’animation traditionnelle de la vieille ville, mais qui traduit aussi l’ampleur des mutations en cours.

Pour El Mehdi Limina, acteur associatif, le projet de l’avenue Royale constitue une attente de longue date pour les habitants de Casablanca. «Cette avenue est en projet depuis les années 80 du siècle dernier. Aujourd’hui, les autorités ont décidé d’accélérer sa mise en œuvre, en procédant aux démolitions tout en assurant le relogement des populations concernées dans des logements décents», souligne-t-il, dans une déclaration pour Le360.

L’ancienne médina de Casablanca après les démolitions. (K.Sebbar/Le360)

Selon lui, cette dynamique s’inscrit dans un ensemble plus large de projets structurants qui voient enfin le jour dans la métropole, après de longues périodes d’attente. «Casablanca a besoin d’infrastructures modernes capables d’accompagner ses profondes transformations urbaines», insiste le militant associatif.

Lire aussi : Ancienne médina de Casablanca: menaçant ruine, plusieurs bâtiments de Derb Lingliz démolis

Il relève à cet effet l’existence de fortes disparités territoriales au sein de la ville, entre quartiers bénéficiant de nombreux avantages et d’autres longtemps marginalisés. Ces derniers, explique-t-il, ont continué à souffrir de multiples dysfonctionnements malgré diverses initiatives engagées par le passé.

Aujourd’hui, grâce aux programmes de mise à niveau urbaine, et en particulier au projet de l’avenue Royale, la situation commence à évoluer. Les habitants, affirme-t-il, ont globalement adhéré aux décisions des autorités locales concernant les opérations de démolition et les mécanismes de compensation.

El Mehdi Limina salue enfin l’impulsion donnée par les autorités, et plus particulièrement par le wali de la région, notant que ce projet connaît désormais une accélération significative. «L’avenue Royale apportera un véritable rayonnement à Casablanca et générera des retombées positives durables pour la ville», conclut-il.

Par Fatima El Karzabi et Khadija Sebbar
Le 13/01/2026 à 16h43
