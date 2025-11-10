Aménagement de l’Avenue Royale à Casablanca: la phase de relogement est lancée

À Casablanca, le grand chantier de réaménagement de l’Avenue Royale franchit une étape décisive. La Société Casablanca Iskane et Équipements (CIE), en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et la Wilaya de la région Casa-Settat, vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt pour la construction de quelque 750 appartements destinés au relogement des ménages affectés par les travaux dans l’arrondissement Casa-Anfa. «Ces logements seront intégrés au nouveau projet urbain Nassim, situé à Hay Hassani», précise le quotidien L’Economiste dans son édition du mardi 11 novembre.

Ce programme s’inscrit dans une dynamique nationale visant à sécuriser l’habitat, résorber les logements menaçant ruine et accélérer les grands projets structurants qui redessinent Casablanca. Le quartier Nassim, développé par la Société nationale d’aménagement communal (Sonadac), s’étendra sur 200 hectares, dont 20 hectares spécifiquement réservés au relogement. «Une parcelle de 26 500 m², offrant une surface constructible de 53 000 m², sera mise en vente aux promoteurs retenus, au prix forfaitaire proposé dans leur dossier», précise L’Economiste.

Les appartements proposés seront des F3 minimum, comprenant deux chambres, un salon, une cuisine et une salle de bains, et devront répondre aux normes techniques en vigueur. Leur prix de vente aux bénéficiaires ne pourra excéder 250 000 dirhams hors taxes. Le montage financier combine plusieurs sources: une indemnité de libération versée par la CIE (variant entre 100 000 et 130 000 dirhams selon le statut du ménage, établi sur l’enquête socio-économique de 1989), une contribution directe des bénéficiaires (70 000 ou 100 000 DH, payable comptant ou via crédit bancaire), et un apport complémentaire du Fonds solidarité habitat et intégration urbaine (FSHIU) de 40 000 dirhams par logement.

Du côté des promoteurs, les modalités de paiement ont été clairement définies pour sécuriser le projet. Un premier versement de 30 000 dirhams par appartement interviendra au démarrage des travaux, suivi de 30 000 dirhams supplémentaires à mi-parcours. Pour le reste, les 60 % restants seront réglés à l’obtention du permis d’habiter, et les 40% finaux à la signature du compromis de vente. «Les promoteurs devront fournir une caution bancaire ou une hypothèque sur un bien foncier pour garantir l’engagement», écrit L’Economiste.

La livraison des logements est programmée au plus tard pour juin 2027, avec une mise à disposition minimale de 24 mois à la CIE afin de procéder à l’attribution par tirage au sort. Pour garantir que ces appartements restent des résidences principales, une clause interdira leur revente ou location pendant cinq ans.

Ce projet s’inscrit dans une vision urbaine ambitieuse, où l’aménagement de l’Avenue Royale se veut à la fois moderne et inclusif, répondant aux besoins des habitants tout en façonnant un nouveau visage pour Casablanca. L’avenue, telle qu’imaginée par l’architecte urbaniste, doit devenir un espace interconnecté et prédictif, intégrant harmonieusement les besoins résidentiels, commerciaux et sociaux de la ville.