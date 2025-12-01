Avenue Royale: plus que deux semaines avant l’évacuation des habitants de Derb Lengliz

Le réaménagement de l’Avenue Royale à Casablanca se poursuit avec l’opération d’évacuation et de relogement des ménages affectés par les travaux dans l’arrondissement Sidi Belyout, relevant de la préfecture des arrondissements de Casablanca-Anfa.

Dans ce cadre, les habitants de Derb Lengliz, concernés par les opérations de démolition, ont été avertis par les autorités compétentes afin d’évacuer les lieux dans un délai de deux semaines. Les locataires concernés seront logés dans des appartements sociaux dans le nouveau quartier Nassim, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition de ce mardi 2 décembre.

Toutefois, fait remarquer le quotidien, «les habitants concernés ont estimé que le délai qui leur a été accordé par les autorités compétentes était insuffisant pour pouvoir déménager et trouver une solution de logement provisoire en attendant de rejoindre le nouveau site au quartier Nassim».

En plus des difficultés relatives à la solution de logement provisoire, qui pourraient pousser certains à rester dans la rue, «les habitants de Derb Lengliz évoquent la question de scolarité de leurs enfants».Ces derniers sont déjà inscrits et poursuivent leur scolarité dans des écoles de Casablanca depuis le début de l’année scolaire, ce qui pourrait déstabiliser le parcours scolaire des apprenants et les exposer à une déperdition scolaire.

«Les habitants concernés évoquent également la question des indemnités qui leur ont été octroyées en vue de gérer la phase transitoire, expliquant qu’elles demeurent insuffisantes eu égard à leurs liens avec la zone», indiquent les mêmes sources.

La commune urbaine de Casablanca, rappelle Al Akhbar, avait validé, en collaboration avec les autorités compétentes de la wilaya, la convention dédiée à l’accélération du chantier de l’Avenue Royale, en prenant en compte le volet social relatif à l’évacuation et le relogement de pas moins de 1.400 familles expropriées dans l’ensemble de l’ancienne médina.

Conformément aux clauses de la convention, conclue entre le ministère de l’Intérieur et la société de développement local, Casablanca Iskane & Équipement, le nouveau site dans le quartier Nassim a été conçu sur une superficie de 2 millions de mètres carrés, dont 400.000 destinés à accueillir les familles expropriées, ajoute le quotidien.