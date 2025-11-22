Culture

Dernière ligne droite pour le parking de l’hypercentre de Casablanca

Le parking souterrain de l'hypercentre doté de 700 places de stationnement. (K.Essebar/Le360)

Par Fatima El Karzabi et Khadija Essebar
Le 22/11/2025 à 13h29

VidéoÀ Casablanca, le parking souterrain de l’hypercentre entre dans sa phase finale avant son ouverture. Avec 703 places, dont des emplacements dédiés aux véhicules électriques et aux deux-roues, cette nouvelle infrastructure modernise le cœur de la ville et renforce son réseau de stationnement.

Le nouveau parking souterrain de l’hypercentre de Casablanca s’apprête à ouvrir ses portes. L’infrastructure, aujourd’hui en phase de finitions, vient compléter le réseau de stationnement souterrain de la métropole. «Ce projet vient compléter le réseau des parkings souterrains de Casablanca. Le centre-ville atteindra désormais 1.600 places de parking», explique Chada Taieb, directrice de communication de la société de développement local Casa Transports.

Situé autour des principales artères et places emblématiques — Place des Nations unies, Place Rachidi, Avenue des FAR et boulevard Brahim Roudani —, le projet a mobilisé une enveloppe globale de 156 millions de dirhams pour la construction du parking.

Doté de deux niveaux souterrains, il offre une capacité de 703 places, dont 20 équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques. Le site compte également des emplacements réservés aux deux-roues, un espace de lavage automobile, ainsi que quatre ascenseurs facilitant l’accès des personnes à mobilité réduite.

Lire aussi : Rabat: un nouveau parking souterrain en construction au cœur du quartier de l’Océan

Pour garantir la sécurité des usagers, 107 caméras de surveillance, reliées en temps réel au centre de contrôle, ont été installées. En surface, un espace vert de 4,5 hectares a été aménagé, venant requalifier l’environnement urbain.

Le chantier de construction de ce parking souterrain a nécessité 12 mois de travaux et un investissement de 156 millions de dirhams pour l’ouvrage souterrain et 41 millions pour l’aménagement de la surface et des espaces verts.

Par Fatima El Karzabi et Khadija Essebar
Le 22/11/2025 à 13h29
#Parking#souterrain#Parking de l'hypercentre#Casablanca

