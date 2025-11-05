Société

Tanger se dote d’un parking géant de plus de 3.000 places près du Grand stade

La fin des travaux du plus grand parking du Maroc, localisé à Tanger, avant la Coupe d'Afrique des nations. (S.Kadry/Le360)

Par Said Kadry
Le 05/11/2025 à 18h37

VidéoÀ l’approche de la Coupe d’Afrique des nations 2025, Tanger finalise un projet d’envergure: un immense parking de plus de 3.000 places jouxtant le Grand stade de la ville. Un chantier stratégique pour fluidifier la circulation autour du futur cœur sportif de la cité du Détroit.

Les travaux du plus grand parking de la ville de Tanger, situé à proximité immédiate du Grand stade, ont atteint un taux d’avancement de plus de 95%. Cette nouvelle infrastructure, implantée également à proximité de zones résidentielles, s’inscrit dans le vaste plan de modernisation urbaine en cours dans la métropole du Nord.

D’une capacité supérieure à 3.000 véhicules, le parking sera ouvert au public dès le vendredi 14 novembre, à l’occasion du match inaugural opposant le Maroc au Mozambique, marquant la réouverture du Grand stade de Tanger.

Le chantier, mené jour et nuit, figure parmi les projets d’infrastructures les plus ambitieux liés aux équipements sportifs du pays. Autour du stade du quartier Ziaten, un vaste complexe est en construction, comprenant des installations modernes: caméras de surveillance, éclairage puissant, espaces réservés aux personnes à mobilité réduite, ainsi que des accès et sorties aménagés vers le boulevard Moulay Rachid et la route de Rabat.

La fin des travaux du plus grand parking de Tanger, avant la Coupe d'Afrique des nations. (S.Kadry/Le360)

Implanté sur la façade nord-est du Grand stade, ce projet constitue l’un des éléments phares de la future “cité sportive” de Tanger, un programme suivi de près par les autorités locales dans le cadre des préparatifs pour la Coupe d’Afrique des nations 2025 et la Coupe du monde 2030.

En parallèle, la réhabilitation des abords du stade se poursuit à un rythme accéléré, sous la supervision de la wilaya de Tanger. L’objectif: mettre en place une vision intégrée pour améliorer la mobilité et les infrastructures de transport menant à la zone sportive, faisant de Tanger une vitrine du renouveau urbain et sportif du Maroc.

Par Said Kadry
Le 05/11/2025 à 18h37
#Parking#CAN 2025#Coupe d'Afrique des nations#Tanger#Grand Stade de Tanger#Infrastructure

LEs contenus liés

Sports

Rabat: en images, les travaux de finition aux abords du stade Al Barid

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Rabat: en images, les travaux de finalisation du parking souterrain de la place d’Italie

Sports

Réouverture du Stade Moulay El Hassan à l’occasion du match AS FAR-Horoya

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Découvrez en images le nouveau terminal de croisières de Casablanca

Articles les plus lus

1
Comment Le Monde-Afrique conçoit le débat sur le Sahara…
2
Renouvellement de la flotte de bus au Maroc: pourquoi l’import a été privilégié à l’industrie locale
3
Recettes record de l’IS: +30% en un an, un soutien majeur au budget 2025
4
Massad Boulos: «le Plan d’autonomie marocain constitue la seule base pour une solution juste et durable au Sahara»
5
Elyes Kasri, ancien ambassadeur de Tunisie, appelle à récupérer les territoires tunisiens spoliés par l’Algérie
6
Le Roi inaugure le CHU International Mohammed VI de Rabat et ordonne la mise en service du CHU d’Agadir
7
Le Roi reçoit les walis et gouverneurs nouvellement nommés
8
Le Roi décrète le 31 octobre «Fête de l’Unité»
Revues de presse

Voir plus