Tanger se dote d’un parking géant de plus de 3.000 places près du Grand stade

La fin des travaux du plus grand parking du Maroc, localisé à Tanger, avant la Coupe d'Afrique des nations. (S.Kadry/Le360)

Les travaux du plus grand parking de la ville de Tanger, situé à proximité immédiate du Grand stade, ont atteint un taux d’avancement de plus de 95%. Cette nouvelle infrastructure, implantée également à proximité de zones résidentielles, s’inscrit dans le vaste plan de modernisation urbaine en cours dans la métropole du Nord.

D’une capacité supérieure à 3.000 véhicules, le parking sera ouvert au public dès le vendredi 14 novembre, à l’occasion du match inaugural opposant le Maroc au Mozambique, marquant la réouverture du Grand stade de Tanger.

Le chantier, mené jour et nuit, figure parmi les projets d’infrastructures les plus ambitieux liés aux équipements sportifs du pays. Autour du stade du quartier Ziaten, un vaste complexe est en construction, comprenant des installations modernes: caméras de surveillance, éclairage puissant, espaces réservés aux personnes à mobilité réduite, ainsi que des accès et sorties aménagés vers le boulevard Moulay Rachid et la route de Rabat.

Implanté sur la façade nord-est du Grand stade, ce projet constitue l’un des éléments phares de la future “cité sportive” de Tanger, un programme suivi de près par les autorités locales dans le cadre des préparatifs pour la Coupe d’Afrique des nations 2025 et la Coupe du monde 2030.

En parallèle, la réhabilitation des abords du stade se poursuit à un rythme accéléré, sous la supervision de la wilaya de Tanger. L’objectif: mettre en place une vision intégrée pour améliorer la mobilité et les infrastructures de transport menant à la zone sportive, faisant de Tanger une vitrine du renouveau urbain et sportif du Maroc.