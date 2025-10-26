Société

Rabat: en images, les travaux de finalisation du parking souterrain de la place d’Italie

A Rabat, les travaux de construction du parking souterrain place d'Italie touchent à leur fin (Y.Mennan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 26/10/2025 à 15h07

VidéoPensé pour soutenir les mobilités du quotidien et le commerce de proximité, le nouveau parking souterrain de la place d’Italie vise à réduire la congestion, améliorer la sécurité piétonne et redonner à l’esplanade sa vocation d’espace de vie et de rencontre.

La place d’Italie, au cœur du quartier de l’Océan à Rabat, fait l’objet d’une requalification d’ensemble articulant apaisement de la circulation et création de stationnement en ouvrage. L’esplanade, désormais piétonnisée, est en phase de finalisation: pose du revêtement, traitement qualitatif des surfaces et déploiement d’un système d’éclairage moderne destiné à améliorer le confort d’usage, la sécurité et l’attractivité nocturne.

Sous cette place à forte fréquentation, un parking souterrain d’environ une centaine de places a été édifié pour un investissement de plusieurs millions de dirhams. Conçu comme un levier de mobilité durable, l’ouvrage vise à libérer l’espace public en surface, fluidifier les flux et réduire la pression du stationnement dans le tissu résidentiel voisin. Il s’agit du troisième équipement de ce type réalisé par la Wilaya au bénéfice du quartier de l’Océan, témoignant d’une stratégie continue de réaménagement des centralités urbaines.

L’ouverture au public est annoncée dans les prochaines semaines, à l’issue des ultimes finitions techniques et des tests d’exploitation. Cet aménagement doit contribuer à redonner à la place d’Italie sa vocation d’espace de vie et de rencontre, en conciliant accessibilité, qualité urbaine et dynamisme commercial.

#Rabat#Infrastructure#parking souterrain#travaux

