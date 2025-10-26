Rabat: en images, les travaux de finalisation du parking souterrain de la place d’Italie

La place d’Italie, au cœur du quartier de l’Océan à Rabat, fait l’objet d’une requalification d’ensemble articulant apaisement de la circulation et création de stationnement en ouvrage. L’esplanade, désormais piétonnisée, est en phase de finalisation: pose du revêtement, traitement qualitatif des surfaces et déploiement d’un système d’éclairage moderne destiné à améliorer le confort d’usage, la sécurité et l’attractivité nocturne.

Sous cette place à forte fréquentation, un parking souterrain d’environ une centaine de places a été édifié pour un investissement de plusieurs millions de dirhams. Conçu comme un levier de mobilité durable, l’ouvrage vise à libérer l’espace public en surface, fluidifier les flux et réduire la pression du stationnement dans le tissu résidentiel voisin. Il s’agit du troisième équipement de ce type réalisé par la Wilaya au bénéfice du quartier de l’Océan, témoignant d’une stratégie continue de réaménagement des centralités urbaines.

L’ouverture au public est annoncée dans les prochaines semaines, à l’issue des ultimes finitions techniques et des tests d’exploitation. Cet aménagement doit contribuer à redonner à la place d’Italie sa vocation d’espace de vie et de rencontre, en conciliant accessibilité, qualité urbaine et dynamisme commercial.